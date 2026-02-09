Tot mai multe persoane le instalează pe telefon. Numărul descărcărilor a crescut cu câteva zeci de mii, de la o zi la alta, după ce Donald Trump a anunțat că vrea Groenlanda, insulă care care face parte din Regatul Danemarcei.

După ce președintele american Donald Trump a anunțat că vrea să anexeze Groenlanda, danezii au ajuns să facă politică și la raft. De supărare, mulți cumpărători au hotărât să boicoteze produsele americane.

Ian Rosenfeldt, creator of "Made O'Meter": „Mulți oameni erau frustrați și se întrebau cum putem transpune asta în termeni practici. Este foarte dificil să vezi - doar folosind un scaner de coduri de bare - dacă produsul este american sau nu. Ori danez sau nu. Dacă nu știi sigur acest lucru, nu poți face o alegere conștientă”.

Așa că antreprenorul danez a scos de la naftalină o aplicație mai veche. I-a adăugat noi funcționalități și a relansat-o în magazinele de aplicații pentru IOS și Android. Noua versiune folosește inteligența artificială pentru a identifica și analiza produsele dintr-o imagine, apoi recomandă alternative similare, fabricate în Europa.

Fotografiezi mai multe produse, apoi acestea sunt analizate. Așadar, puteți afla pe care dintre ele le-a identificat (în funcție de parametrii setați), care sunt sigure și pe care să le evitați.

Poți să setezi următorul criteriu: nu vreau produse din SUA, vreau doar produse fabricate în UE.

Dezvoltatorul susține că aplicația are o precizie de peste 95%.

Ian Rosenfeldt: „Cu ajutorul inteligenței artificiale, aplicația face o analiză detaliată pentru a găsi informațiile corecte despre produs, la mai multe niveluri. Cine a creat acest produs sau marcă, cine este de fapt proprietarul, unde este fabricat. Și, în acest fel, ai informații pentru a lua deciziile pe care le consideri corecte”.

La finalul lunii ianuarie, aplicația a fost descarcată de 30.000 de ori, în doar 3 zile. În același interval, au fost încărcate peste 70.000 de fotografii cu produsele de la raft. Între timp, au apărut noi aplicații care promit același lucru - să identifice produsele americane.

Jonas Pipper, cofondator "NonUSA": „Unii utilizatori ne-au spus că au simțit o oarecare ușurare când au putut scana produsele folosite zilnic, să-și dea seama de originea lor. Cumva au simțit că și-au recăpătat puterea”.

Localnic: „Da, această mișcare este rezultatul politicii lui Trump. Bineînțeles că vrem să boicotăm, doar că nu cunoaștem toate produsele americane. Este în mare parte un sentiment personal, astfel, Simțim că facem ceva, chiar dacă nu înseamnă prea mult”.



