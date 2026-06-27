Măsura a fost anunţată sâmbătă de operatorul centralei, MVM, pe site-ul său, informează Reuters.

MVM a explicat că o măsurătoare efectuată sâmbătă dimineaţă a arătat o temperatură a apei de răcire în aval de centrală de 29,7 grade Celsius, depăşind pragul de intervenţie de 29,5 grade Celsius.

Inginerii au început să reducă producţia reactorului 3 la ora 14.00 GMT, a precizat compania.

Legislaţia ungară impune controale regulate ale apei de răcire din aval atunci când temperatura Dunării depăşeşte 25 grade Celsius.

Experţii vor efectua un nou set de controale ale temperaturii începând de duminică, ora 09.00 GMT.

Măsurile ulterioare vor depinde de rezultatele controalelor de temperatură de duminică.

Ministrul ungar al energiei, Istvan Kapitany, a declarat că gospodăriile nu vor întâmpina nicio modificare din cauza producţiei reduse a centralei.

Ministrul a cerut anterior gospodăriilor să îşi reducă între orele 16.00-19.00 GMT consumul de energie electrică pentru a reduce solicitarea reţelei electrice.