Pe parcursul a cinci zile, în luna mai a anului trecut, poliția a fost chemată să intervină în cazul unor incendii la o casă din nordul Londrei, legată de Starmer, la o altă proprietate din apropiere, unde acesta locuise anterior, și la un incendiu care a cuprins o mașină Toyota, care, de asemenea, aparținuse liderului britanic.

Procurorul Duncan Atkinson a declarat că poliția l-a identificat pe Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, ca fiind persoana din spatele tuturor incendiilor, iar acestuia i s-au oferit bani pentru a face acest lucru de către cineva care folosea numele „El Money”.

„Nu dumneavoastră trebuie să decideți cine este «El Money» și ce motiv ar fi putut avea acesta pentru a coordona acțiunile acestor inculpați împotriva acestor proprietăți și a acestei mașini asociate cu prim-ministrul”, a spus Atkinson juriului de la tribunalul Old Bailey din Londra.

Ucraineanul Lavrinovici este acuzat de incendiere cu intenția de a pune în pericol viața sau de neglijență în ceea ce privește posibilitatea ca viața să fie pusă în pericol.

El și ceilalți doi inculpați, compatriotul său ucrainean Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, și cetățeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, sunt acuzați, de asemenea, de conspirație în vederea comiterii unui incendiu. Aceștia neagă acuzațiile.

Atkinson a declarat că Pocinok a fost recrutat de Carpiuc pentru a-l ajuta pe Lavrinovici cu primul incendiu, în timp ce rolul lui Carpiuc a constat în planificare și primirea plății.

„Poliția a recuperat conversații din aplicația de mesagerie Telegram între Lavrinovici și «El Money», care au arătat că Lavrinovici a fost recrutat, instruit și i s-a promis o plată pentru incendiile pe care i s-a spus să le provoace”, a spus Atkinson.

„Poliția a recuperat, de asemenea, conversații din aplicația de mesagerie Telegram între Carpiuc și «El Money». «El Money» comunica în rusă, spre deosebire de limba ucraineană folosită de ceilalți inculpați”, a precizat procurorul.

El a spus că trei incendii în aceeași zonă, în cinci zile, ar fi ceva neobișnuit, dar faptul că toate implicau proprietăți legate de o singură persoană depășea limita coincidenței.

Atkinson a mai spus că mașina a aparținut cândva lui Starmer, o casă era administrată de o companie al cărei director și acționar fusese cândva prim-ministrul, iar cealaltă casă era încă în proprietatea lui, și cumnata lui locuia acolo.

„Nu contează dacă știau că proprietatea pe care o vizau era legată de prim-ministru sau dacă asta a constituit o parte din motivația lor”, a spus Atkinson.

Procesul continuă la Londra.