Statele Unite au declarat în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite că invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia s-a transformat într-un eșec strategic, într-o reuniune de urgență a diplomaților, în urma unui nou val masiv de atacuri rusești asupra orașelor ucrainene, scrie Novinite.

Vorbind în numele Statelor Unite la reuniune, Dan Negrea (foto), reprezentantul SUA la Consiliul Economic și Social al ONU, a susținut că Moscova nu și-a atins obiectivele în ciuda a peste patru ani de război. El a subliniat presiunea tot mai mare asupra campaniei militare și a infrastructurii Rusiei, spunând că războiul a devenit un regres costisitor pentru Kremlin.

„Invazia Rusiei în Ucraina a fost un dezastru strategic”, a spus Negrea. „Moscova nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă. Escaladarea nu va schimba acest lucru și riscă doar să agraveze dezastrul. Acest război trebuie să se încheie acum. Ajunge”, a afirmat ambasadorul de origine română care reprezintă SUA la ONU.

Diplomatul american a îndemnat țările din întreaga lume să înceteze să sprijine efortul militar al Rusiei, insistând că nu există o soluție militară la conflict. Dan Negrea a menționat în mod specific Iranul și Cuba, acuzând Teheranul că furnizează dronele folosite de forțele ruse în Ucraina și criticând Havana pentru că a permis cetățenilor cubanezi să participe la război de partea Rusiei.

Ambasadorul SUA la ONU a fugit la 24 de ani din România comunistă

Negrea a reiterat poziția Washingtonului conform căreia o soluționare negociată rămâne singura cale realistă către încheierea conflictului. „Statele Unite rămân pregătite ca întotdeauna – așa cum am spus în repetate rânduri ambelor părți – să faciliteze un sfârșit durabil al acestui război”, a spus el.

Românul Dan Negrea este ambasadorul Statelor Unite la ONU din octombrie 2025. Negrea a fugit pe când avea 24 de ani din România comunistă și a obținut azil politic în SUA, unde a urmat apoi o carieră universitară și diplomatică, potrivit datelor prezentate de Wasington.

Reuniunea Consiliului de Securitate a fost convocată la cererea Ucrainei, după o serie de atacuri cu rachete și drone rusești care au lovit mai multe orașe ucrainene. Oficialii ONU au avertizat că numărul victimelor civile a crescut în ultimele zile, reflectând o tendință din ce în ce mai periculoasă.

Indrika Ratwatte, șeful interimar al ONU pentru acțiuni umanitare, le-a spus membrilor consiliului că cel puțin 30 de civili au fost uciși și peste 200 răniți între 5 și 8 iunie. El a avertizat că atacurile asupra zonelor populate continuă să se intensifice și a subliniat că milioane de ucraineni rămân dependenți de ajutorul umanitar.

Potrivit lui Ratwatte, aproximativ 10,8 milioane de oameni din Ucraina au nevoie de asistență umanitară, în timp ce mai puțin de jumătate din finanțarea necesară pentru operațiunile de ajutor a fost asigurată. „Nu permiteți ca acest nivel de vătămare și suferință civilă să devină noua normalitate”, a îndemnat el.

Mai multe țări au folosit sesiunea pentru a condamna ultimele atacuri ale Rusiei și pentru a susține apelurile la încetarea focului. Reprezentanții din Danemarca, Germania și Finlanda au susținut că Ucraina și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o încetare imediată a ostilităților, în timp ce Moscova a arătat puțină dorință de a se angaja în eforturi de pace semnificative.

Rusia devine din ce în ce mai agresivă și țintește în mod special populația civilă din Ucraina

Ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, a declarat că Rusia nu și-a atins obiectivele în ciuda anilor de lupte și a acuzat Moscova de escaladarea atacurilor împotriva zonelor civile. „Pacea nu poate fi construită pe agresiune, coerciție sau subjugarea unui popor”, a declarat ea Consiliului de Securitate.

Ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnyk, a descris atacurile recente ca fiind printre cele mai severe de la începutul războiului. El a spus că atacurile împotriva civililor au stabilit un nou reper îngrijorător pentru violență și a insistat că niciun obiectiv militar nu poate justifica astfel de acțiuni. Melnyk l-a criticat, de asemenea, pe președintele rus Vladimir Putin pentru respingerea propunerii președintelui Volodimir Zelenski de a avea loc discuții directe între cei doi lideri.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a respins acuzațiile. El a insistat că forțele ruse efectuează atacuri de precizie exclusiv împotriva țintelor militare și a susținut că victimele civile sunt rezultatul operațiunilor de apărare aeriană ucrainene. Nebenzia a respins, de asemenea, apelul lui Zelenski pentru o întâlnire cu Putin, numind-o o provocare.

Sesiunea de urgență a avut loc în urma a două atacuri aeriene rusești majore lansate în ultimele săptămâni, care au lovit Kievul, Dnipro și alte orașe, ucigând zeci de civili și rănind alte sute.

În ciuda pozițiilor diferite cu privire la responsabilitatea pentru conflict, majoritatea membrilor Consiliului de Securitate au fost de acord că ultima escaladare evidențiază nevoia urgentă de eforturi diplomatice reînnoite. Mulți au susținut că, fără un armistițiu și negocieri serioase, bilanțul umanitar al războiului va continua să crească.