Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, a fost filmată sâmbătă în timp ce era aruncată de pe un pod abandonat de 40 de metri înălțime, situat în apropierea orașului Sao Paulo, după ce personalul neglijent a uitat, aparent, să fixeze frânghia, conform unui videoclip îngrozitor distribuit pe rețelele de socializare, scrie New York Post.

Asistenta medicală Rayza Dias se afla la fața locului în acel moment și a încercat să se cațere până la locul prăbușirii, la baza „Podului Scheletului”, unde Rodrigues de Freitas făcea bungee jumping neautorizat.

„Mi-am julit toată mâna, pentru că acolo jos e o pantă abruptă și aveam la dispoziție doar o singură frânghie ca să coborâm”, a declarat Dias duminică pentru postul de televiziune brazilian Domingo Espetacular.

„Totul era acoperit de noroi. Am continuat să cobor, cobor, am mers pe jos tot drumul”, a spus ea, adăugând că Rodrigues de Freitas era în viață când a ajuns la ea.

„Am și vorbit cu ea. Am obiceiul să glumesc și să spun: «Nimeni nu moare în tura mea». Și i-am spus: «Duda [Eduarda], nimeni nu moare în tura mea». Chiar dacă nu eram în tura mea acolo”, a spus ea, emoționându-se.

Trei dintre operatorii de bungee jumping au fost arestați și acuzați de omor duminică, după ce doi dintre ei au fugit în urma decesului și au trebuit să fie urmăriți cu un elicopter militar.

Alți trei suspecți care lucrau la locul ilegal au fost reținuți, dar eliberați ulterior fără a fi acuzați.