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Mai multe etaje și coridoare au fost închise în interiorul Pentagonului din cauza unui „incident cu substanțe periculoase”, au declarat trei surse bine informate și pompierii locali, scrie CNN.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat joi că sistemele din interiorul clădirii „au detectat o problemă legată de calitatea aerului, care necesită măsuri de precauție până când vom stabili gravitatea acesteia”.

„Departamentul pune în aplicare protocoalele standard de protecție, inclusiv o dispoziție de adăpostire la fața locului pentru zona afectată”, a declarat Parnell. „Echipele de intervenție sunt pe teren și gata să acorde sprijin ocupanților clădirii.”

Echipa de intervenție pentru materiale periculoase a Agenției de Protecție a Forțelor Pentagonului răspunde la incident cu ajutorul Departamentului de Pompieri al Comitatului Arlington, potrivit purtătorului de cuvânt al departamentului, căpitanul Jamie Jill. O postare pe rețelele de socializare a Arlington Fire & EMS a menționat că Echipa pentru Materiale Periculoase a Departamentului de Pompieri al Comitatului Arlington acționează la Pentagon „în timpul unui incident cu materiale periculoase”.