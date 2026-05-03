Forţele aeriene finlandeze au detectat drona în primele ore ale dimineţii la Virolahti, a declarat ministerul într-un comunicat.

„Modelul şi originea dronei nu au fost identificate”, a precizat acesta, adăugând că drona nu se mai afla în spaţiul aerian finlandez.

Incidentul face obiectul unei anchete din partea poliţiei de frontieră finlandeze, a adăugat ministerul.

Finlanda are o frontieră comună de 1.340 de kilometri cu Rusia.

Ministerul rus al Apărării a raportat, la rândul său, duminică, că unităţile militare de apărare aeriană au interceptat 334 de drone ucrainene în cursul nopţii în aproximativ cincisprezece regiuni, dintre care unele în apropiere de Sankt Petersburg, la aproximativ 150 de kilometri de Virolahti.

În luna martie, Ucraina şi-a cerut scuze la Helsinki după ce două drone ucrainene s-au prăbuşit în sudul Finlandei, probabil deviate de la traiectoria lor de interferenţe ruseşti.