Săpăturile pentru un gard au dus la o descoperire uriașă în judeţul Iaşi

O echipă de pirotehnicieni ieşeni a transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă 71 de proiectile perforante trasoare, de calibru 75 milimetri şi 21 de proiectile explozive, de acelaşi calibru, muniţia fiind descoperită în timpul săpăturilor pentru realizarea unui gard, în localitatea Holboca, din judeţul Iaşi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi. Pompierii reamintesc cetăţenilor că sunt obligaţi să anunţe de urgenţă la numărul 112 descoperirea unor astfel de elemente. „Este strict interzisă atingerea, lovirea, mişcarea sau transportul acestora”, avertizează specialiştii.

„Astăzi, 2 mai 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi, a fost semnalată descoperirea unor elemente de muniţie, ca urmare a unor lucrări de construcţii desfăşurate în localitatea Holboca, pe strada Câmpului. Muniţia a fost descoperită în urma efectuării unor săpături pentru realizarea unui gard”, informează, sâmbătă, ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării a fost direcţionată echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, formată din doi subofiţeri. Ulterior, pentru eficientizarea intervenţiei, a fost trimisă în sprijin şi o autospecială destinată transportului muniţiilor, cu echipajul aferent.

În urma operaţiunilor desfăşurate, au fost identificate şi ridicate în condiţii de siguranţă 71 bucăţi proiectile perforante trasoare, calibru 75 mm şi 21 de bucăţi proiectile explozive, calibru 75 mm