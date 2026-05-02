Săpăturile pentru un gard au dus la o descoperire uriașă în judeţul Iaşi

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Sapaturi gard
Shutterstock

O cantitate mare de muniţie a fost descoperită în timpul săpăturilor pentru realizarea unui gard, în localitatea Holboca, din judeţul Iaşi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi. 

autor
Stirileprotv

O echipă de pirotehnicieni ieşeni a transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă 71 de proiectile perforante trasoare, de calibru 75 milimetri şi 21 de proiectile explozive, de acelaşi calibru, muniţia fiind descoperită în timpul săpăturilor pentru realizarea unui gard, în localitatea Holboca, din judeţul Iaşi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi. Pompierii reamintesc cetăţenilor că sunt obligaţi să anunţe de urgenţă la numărul 112 descoperirea unor astfel de elemente. „Este strict interzisă atingerea, lovirea, mişcarea sau transportul acestora”, avertizează specialiştii.

„Astăzi, 2 mai 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi, a fost semnalată descoperirea unor elemente de muniţie, ca urmare a unor lucrări de construcţii desfăşurate în localitatea Holboca, pe strada Câmpului. Muniţia a fost descoperită în urma efectuării unor săpături pentru realizarea unui gard”, informează, sâmbătă, ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării a fost direcţionată echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, formată din doi subofiţeri. Ulterior, pentru eficientizarea intervenţiei, a fost trimisă în sprijin şi o autospecială destinată transportului muniţiilor, cu echipajul aferent.

În urma operaţiunilor desfăşurate, au fost identificate şi ridicate în condiţii de siguranţă 71 bucăţi proiectile perforante trasoare, calibru 75 mm şi 21 de bucăţi proiectile explozive, calibru 75 mm

Muniţia a fost transportată şi depozitată în vederea distrugerii ulterioare, în condiţii de maximă siguranţă, mai precizează ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, intervenţiile pirotehnice sunt unele „dintre cele mai complexe şi periculoase misiuni” desfăşurate de pompierii militari, fiecare operaţiune fiind executată „cu maximă precauţie, rigoare şi responsabilitate”, întrucât manipularea muniţiilor neexplodate „implică riscuri majore”. 

„Pentru specialiştii pirotehnişti, nu există loc de greşeală – orice eroare poate avea consecinţe fatale. Profesionalismul, experienţa şi respectarea strictă a procedurilor sunt esenţiale pentru ca astfel de misiuni să se încheie în siguranţă, atât pentru echipele de intervenţie, cât şi pentru comunitate”, adaugă ISU Iaşi.

Potrivit pompierilor, cetăţenii au obligaţia să anunţe de urgenţă descoperirea elementelor de muniţie la numărul unic 112, fiind „strict interzisă” atingerea, lovirea, mişcarea sau transportul acestora.

„Zona în care au fost descoperite trebuie marcată şi securizată până la sosirea echipajelor specializate. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini intervenţia, de a asigura delimitarea şi paza zonei, precum şi informarea populaţiei din proximitate. Executanţii lucrărilor trebuie să sisteze imediat activităţile în zonă şi să respecte indicaţiile forţelor de intervenţie. Respectarea acestor măsuri este esenţială pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe grave asupra vieţii şi bunurilor”, mai arată ISU Iaşi.

Etichete: iași, munitie,

Știri Actuale
Știri Actuale
Știri Actuale
Recomandări
Stiri Politice
Știri Actuale
Stiri Turism
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S10E13

20:42

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Mai 2026

02:18:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 13 - 2026

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 5

44:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

