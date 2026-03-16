În program erau prevăzute circa 445 de curse - aterizări și decolări - cu circa 57.000 de pasageri.

Președinta consiliul de administrație al aeroportului, Aletta von Massenbach, a apreciat că greva este ''disproporționată'', mai ales că războiul din Iran perturba deja traficul aerian mondial.

Verdi a comunicat luni că membrii săi își vor întrerupe activitatea deoarece angajatorii ''refuză să prezinte o propunere deschisă la negocieri'' în cadrul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă pe următoarele 12 luni.

Sindicatul cere conducerii aeroportului o creștere a salariilor cu 6% sau cu cel puțin 250 de euro pentru cei 2000 de membri, dar angajatorul a prezentat săptămâna trecută o ofertă inițială care ar fi inclus o creștere de doar 1% anual până în 2028.