Administraţia Trump impune noi restricţii pentru jurnalişti la Pentagon. „Un atac direct asupra libertății presei”

Măsurile, care intră în vigoare imediat, interzic accesul reporterilor acreditați în cea mai mare parte a sediului Departamentului Apărării din Arlington, Virginia, cu excepția cazurilor în care au o aprobare oficială și un însoțitor, conform Reuters.

„Deși Departamentul rămâne angajat față de transparență, are în egală măsură obligația de a proteja informațiile clasificate (CSNI) și informațiile sensibile – a căror divulgare neautorizată ar putea pune în pericol viețile membrilor Forțelor Armate ale SUA”, a afirmat Hegseth într-un memorandum.

El a numit protejarea informațiilor clasificate de interes național și a securității operaționale „un imperativ de neclintit pentru Departament”.

Reacția Asociației Presei de la Pentagon

Asociația Presei de la Pentagon, o organizație de membri care reprezintă interesele grupului de jurnaliști care relatează despre activitatea armatei americane, a declarat că noile reguli par a fi „un atac direct asupra libertății presei.”

„Decizia ar fi susținută de preocupări legate de securitatea operațională. Însă Corpul de Presă al Pentagonului a avut acces, timp de decenii, la spații neprotejate, neclasificate, în Pentagon, atât sub administrații republicane, cât și democrate, inclusiv după atacurile din 11 septembrie 2001, fără nicio îngrijorare privind securitatea operațională (OP-SEC) din partea conducerii Departamentului Apărării,” se arată în declarație.

Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta declarația asociației presei.

De când președintele Donald Trump a revenit la putere în ianuarie, Pentagonul a demarat o anchetă privind scurgerile de informații care au dus la plasarea a trei oficiali în concediu administrativ.

Reorganizarea spațiilor media din Pentagon

De asemenea, a cerut organizațiilor media tradiționale, inclusiv New York Times, Washington Post, CNN și NBC News, să elibereze spațiile lor de birouri din Pentagon într-un nou sistem de rotație care a adus alte publicații, inclusiv unele în general prietenoase cu administrația Trump, precum New York Post, Breitbart, Daily Caller și One America News Network.

Administrația Trump afirmă că această măsură are scopul de a oferi altor instituții media oportunitatea de a relata ca membri rezidenți ai corpului de presă.

De asemenea, administrația Trump a folosit teste cu detectorul de minciuni pentru a investiga scurgerile de informații neclasificate, iar unor oficiali din Departamentul pentru Securitate Internă li s-a spus că pot fi concediați dacă refuză poligraful, a relatat Reuters vineri.

Casa Albă afirmă că Trump nu va tolera scurgerile de informații către presă și că angajații federali care fac acest lucru trebuie să fie trași la răspundere.

Ordinul emis vineri de Hegseth impune, de asemenea, membrilor corpului de presă al Pentagonului să recunoască responsabilitatea de a proteja informațiile naționale clasificate și sensibile și prevede că li se vor emite noi legitimații care îi identifică mai clar ca membri ai presei.

„Anticipăm, de asemenea, un anunț viitor privind măsuri suplimentare de securitate și o supraveghere sporită asupra eliberării legitimațiilor,” se arată în memorandum.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: