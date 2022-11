Declarații halucinante ale mafiotului italian suspectat că a ucis trei presupuse prostituate la Roma. „Nu-mi amintesc nimic”

Datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere, poliţia a reuşit să-l identifice pe presupusul criminal, Giandavide De Pau, un bărbat violent, care fusese deja urmărit penal pentru trafic de droguri şi agresiune sexuală. Suspectul aparţine clanului mafiot condus de Michele Senese, conform Corriere della Serra.

Individul a fost prins de poliție și interogat timp de mai multe ore.

„Îmi amintesc că eram în casa din via Riboty cu niște fete chineze și am înjunghiat-o pe una dintre ele în gât, apoi nu am mai văzut nimic, nu-mi mai amintesc nimic. Nu-mi amintesc să fi fost în Via Durazzo. Am rătăcit două zile fără să mănânc sau să dorm. M-am dus acasă la mama și la sora mea cu sânge încă pe haine. Eram supărat și m-am dus să dorm două ore pe canapea și apoi, la șase dimineața, poliția a sosit și m-a încătușat”, a delarat De Pau în timpul interogatoriului.

Presat de întrebări, De Pau a povestit cu lux de amănunt ce a făcut: „Îmi amintesc că am ajuns cu mașina în via Riboty, am intrat într-un apartament de la parter și mi-am lăsat telefonul mobil acolo. A fost prima dată când am fost în apartamentul celor două chinezoaice, după o programare făcută la telefon”.

În timpul interogatoriului, anchetatorii au contestat că a fost filmat de camerele de supraveghere video în via Durazzo , unde a fost ucis columbianul de 65 de ani: „Nu-mi amintesc să fi fost în casa aceea, ați contestat două crime, așa că nu are sens să o neg pe a treia”, a adăugat suspectul care a fost dus la închisoarea Regina Coeli.

În 2008 şi 2011, suspectul a fost internat într-un spital de psihiatrie. Giandavide De Pau, care nu ar fi acţionat în numele clanului său, ci din proprie iniţiativă şi poate sub influenţa drogurilor, a fost găsit de poliţie la domiciliul membrilor familiei sale, conform Il Corriere della Sera. S-ar fi refugiat acolo când poliţia a lansat, joi, o vânătoare de oameni, după descoperirea celor trei victime.

Sursa: Corriere della Sera