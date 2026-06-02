Născut în Cardiff, Davies a murit „brusc, din cauze naturale și în pace”, a declarat fratele său, Rhodri, într-o postare pe Instagram, scrie BBC.

Acesta a adăugat că este „incredibil de mândru” de fratele său și că „știm că această pierdere va fi resimțită de foarte mulți oameni, iar faptul că a fost atât de iubit ne oferă alinare”.

Rhodri a spus că există încă „întrebări fără răspuns privind circumstanțele morții sale”, dar a cerut respectarea intimității familiei.

Pentru ce roluri a fost cunoscut

Davies era cunoscut în special pentru interpretarea Agentului Wilson în relansarea serialului Twin Peaks, realizată de David Lynch și Mark Frost, o continuare a celebrului serial din anii ’90, difuzată în 2017.

El a mai jucat în serialul SF The OA de pe Netflix, alături de Brit Marling și Jason Isaacs, precum și în filmul Alice Through the Looking Glass și în satira horror A Serial Killer’s Guide to Life.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Instagram a Twin Peaks se arată:

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Îți mulțumim că ai făcut parte din universul Twin Peaks, Agent Wilson.”

Și Teatrul Național al Țării Galilor (Welsh National Theatre) i-a adus un omagiu, printr-un comunicat în care se spune: „Owain a fost un talent remarcabil, a cărui muncă a îmbogățit teatrul și cinematografia galeză, iar contribuția sa la artele spectacolului va fi amintită de public, colegi și prieteni deopotrivă. Pasiunea, creativitatea și devotamentul său față de profesie au avut un impact durabil asupra vieții culturale a Țării Galilor.

Comunitatea artelor spectacolului din Țara Galilor este mai săracă prin pierderea sa și ne putem doar imagina câte povești ar mai fi avut de spus.