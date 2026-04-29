Juriul l-a găsit vinovat de 13 capete de acuzare, dintre care cele mai grave sunt de agresiune sexuală asupra unui minor și deținerea de materiale cu conținut sexual cu minori. Potrivit procurorilor, cea mai tânără victimă a actorului avea doar 14 ani, în momentul în care au început abuzurile.

Bărbatul în vârstă de 49 ani a respins acuzațiile și a catalogat verdictul drept „o eroare judiciară”. Potrivit deciziei instanței, acesta va putea solicita eliberarea condiționată, doar după executarea a cel puțin 37 de ani de închisoare.