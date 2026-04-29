Soldații au observat, cu ajutorul dronelor, cum bătrâna mergea cu greu pe un drum distrus de bombardamente.

Ea se afla într-o zonă de mare risc, în regiunea Donețk, așa că soldații au trimis robotul în misiune. Pentru a nu o speria pe bătrână, aparatul a fost acoperit cu o pătură, pe care era scris mesajul: „Bunico, urcă-te!”.

Întreaga operațiune a durat aproximativ patru ore. Femeia evacuată locuise timp de 53 de ani într-un sat din zonă. Însă, după ce casa i-a fost compet distrusă de armata rusă, s-a hotărât să plece din calea bombardamentelor.