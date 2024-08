Autoritățile britanice au refuzat să elibereze pașaport unei fetițe pentru că poartă un nume din Game of Thrones. Ce a urmat

O femeie din Marea Britanie a rămas „devastată” după ce cererea de pașaport pe numele fiicei sale a fost respinsă pentru că a fost numită după un personaj din Game of Thrones.

Lucy, în vârstă de 39 de ani, din Swindon in Wiltshire, a spus că Biroul de Pașapoarte a refuzat inițial cererea pentru Khaleesi, fiica ei în vârstă de șase ani, scrie BBC.

Autoritățile și-au motivat decizia prin aceea că femeia are nevoie de acordul scris al casei de filme Warner Brother, care deține marca comercială a numelui. Ulterior, Biroul de Pașapoarte și-a cerut scuze pentru gestul său.

„Am fost absolut devastată, așteptam cu nerăbdare prima noastră vacanță împreună”, a spus Lucy.

După ce a planificat și a făcut economii pentru o călătorie de vis la Disneyland Paris, Lucy, care lucrează în Cirencester, a cerut un pașaport pentru Khaleesi. „Dar apoi am primit o scrisoare de la Biroul de Pașapoarte, în care se spunea că numele ei este marca înregistrată de Warner Brothers”, a spus ea. „Era prima dată când am auzit de așa ceva – am fost uimită”.

După ce au solicitat consiliere juridică, avocații ei au descoperit că, deși există o marcă comercială pentru Game of Thrones, aceasta este pentru bunuri și servicii - dar nu și pentru numele unei persoane.

„Această informație a fost trimisă Biroului de Pașapoarte, care a spus însă că voi avea nevoie de o scrisoare de la Warner Brothers pentru a confirma că fiica mea poate folosi acest nume”, a spus ea.

”Nu m-am gândit niciodată că poți înregistra un nume ca marcă”

”Nu am înțeles și m-am simțit frustrată. Dacă a putut obține un certificat de naștere, de ce atunci s-a semnalat ceva? Nu m-am gândit niciodată că poți înregistra un nume ca marcă cu drepturi de proprietate”, a adăugat ea.

Biroul de Pașapoarte a sunat-o însă apoi pe Lucy pentru a-și cere scuze și a spus că a fost făcută o „greșeală”. „Mi-a spus că ar trebui să poată procesa pașaportul fiicei mele acum”, a spus ea.

Dar Lucy crede că problema a fost rezolvată doar din cauza acoperirii media. „Dacă nu aș fi postat asta pe rețelele de socializare, nu s-ar fi făcut nimic. Aș fi rămas blocată, neștiind ce să fac”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a spus: „Putem confirma că cererea este procesată și ne cerem scuze familiei pentru întârziere”.

