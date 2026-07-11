Incidentul a perturbat traficul feroviar și a fost revendicat de un grup de extremă stânga, autointitulat „Kommando Angry Birds”, care a publicat o scrisoare de revendicare pe platforma online Indymedia, transmite Agerpres.

Vineri dimineață, tehnicienii au observat un incendiu într-un mănunchi de cabluri în apropierea unei gări din Leverkusen, oraș în apropiere de Köln, iar poliția a anunțat sâmbătă că anchetatorii iau în calcul ipoteza că incendiul a fost provocat în mod intenționat. O motivație politică nu poate fi exclusă, mai ales că o scrisoare de revendicare a fost publicată online.

Modul de operare și motivele revendicate

În scrisoarea postată sâmbătă dimineață pe Indymedia, grupul „Kommando Angry Birds” detaliază modul său de operare și revendică sabotajul asupra liniei de cale ferată de la nord de Leverkusen. Același grup a revendicat un sabotaj similar în aceeași zonă în septembrie anul trecut, motivat de lupta împotriva „tehnologiei industriale”, despre care consideră că amenință umanitatea.

O serie de atacuri asupra rețelei feroviare germane

Rețeaua feroviară germană a fost ținta unei serii de acte de sabotaj în ultimele luni, majoritatea neelucidate până în prezent. Germania se află în alertă în fața tentativelor de sabotaj, a campaniilor de „dezinformare” și a atacurilor cibernetice, atribuite în special Rusiei.

Raportul anual al serviciului de contraspionaj german, publicat la sfârșitul lunii iunie, avertizează, de asemenea, cu privire la activitățile de spionaj ale Chinei, ale teroriștilor islamiști suspectați că sunt sprijiniți de Iran și ale neonaziștilor violenți.