A fost avizată Poliţia Transporturi Feroviare Suceava, care efectuează verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, pe Raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, astăzi, în jurul orei 16:53, mecanicul trenului R 5733, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” S.A., a observat pe linia curentă Dărmăneşti – Cacica, la km 14+900, trei traverse amplasate pe linie de persoane neidentificate.

”Mecanicul trenului a acţionat preventiv, iar traversele au fost îndepărtate de pe linie. Conform primelor informaţii, acestea proveneau din zona marginii prismei de piatră spartă, unde erau utilizate pentru menţinerea lăţimii corespunzătoare a acesteia”, arată compania într-un comunicat oficial.

CFR S.A. transmite că ”tratează acest incident ca pe o tentativă gravă de afectare a siguranţei circulaţiei feroviare, având în vedere că amplasarea intenţionată a unor obiecte pe calea ferată poate genera consecinţe deosebit de grave. Încadrarea juridică a faptei şi identificarea persoanelor responsabile revin instituţiilor abilitate”.

”În acest sens, a fost avizată Poliţia Transporturi Feroviare Suceava, care efectuează verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, precizează comunicatul.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. condamnă ferm orice acţiune care poate pune în pericol siguranţa circulaţiei feroviare, integritatea infrastructurii şi siguranţa personalului feroviar şi a călătorilor. Infrastructura feroviară este obiectiv de interes public, iar protejarea acesteia reprezintă o responsabilitate comună.

CFR S.A. acţionează permanent pentru menţinerea siguranţei circulaţiei, monitorizarea infrastructurii şi colaborarea cu autorităţile competente, în vederea prevenirii şi sancţionării unor astfel de fapte, mai menţionează compania feroviară.