Incidentul s-a produs în jurul orei locale 07:30, între stațiile Wada și Ugo-Sakai, când mecanicul a frânat după ce a zărit ursul pe șine, dar nu a mai putut opri la timp, transmite Agerpres.

Nicio persoană nu a fost rănită, iar trenul cu destinația Tokyo a fost verificat în stația Ugo-Sakai, unde nu au fost descoperite probleme tehnice. Călătoria a fost reluată în jurul orei 08:00, potrivit presei locale. Ursul nu a mai fost văzut după impact, relatează Kyodo News, citată de Xinhua.

Incidentul are loc în aceeași zi în care Ministerul Mediului din Japonia a lansat un studiu privind populațiile de urși din nord-estul țării, ca urmare a creșterii semnificative a numărului de observări și atacuri ale acestora. Proiectul, care se va derula până la sfârșitul lunii septembrie, presupune instalarea de camere video în zonele muntoase. Autoritățile intenționează să publice estimări privind populațiile de urși din fiecare habitat și prefectură în termen de șase luni de la finalizarea studiului.