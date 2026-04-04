Metoda prin care un botoșănean a „înșelat” aparatele de reciclare. Ce au găsit polițiștii în casa lui

Un bărbat din Botoșani a fost reținut, după ce a păcălit aparatele de reciclare de PET-uri după ce a ar fi tipărit etichete cu coduri de bare aferente unor produse din sistemul de garanție returnare (SGR).

„La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis IPJ Botoșani.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 30 martie 2026, bărbatul ar fi tipărit etichete cu coduri de bare aferente unor produse din sistemul de garanție returnare (SGR) pe care ulterior le-ar fi aplicat pe recipiente care nu fac parte din acest sistem.

Persoana ar fi introdus aceste recipiente într-un două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermarketuri din municipiul Botoșani, inducând în eroare sistemul automatizat și obținând, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice. 

La data de 02 aprilie 2026, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului, prilej cu care au fost identificate și ridicate mai multe mai multe bunuri care interesează cauza, printre care peste 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare, o etichetă SGR- ambalaj cu garanție.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.

