El a promis că va creşte producţia de sisteme de apărare aeriană pentru a proteja infrastructura energetică rusă şi că va accelera reparaţiile la rafinăriile pe care Ucraina a reuşit să le lovească, relatează BBC.

În Rusia, impactul atacurilor cu rachete şi drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice, de la Moscova până la Marea Neagră şi dincolo de aceasta, este evident de multă vreme. Cozi la benzinării. Raţionalizarea combustibilului la scară largă. Rafinării afectate.

Şoferilor din peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia, li s-a interzis să-şi alimenteze rezervoarele, pentru a se acorda prioritate vehiculelor militare.

Însă gravitatea situaţiei este atât de mare, încât a fost recunoscută în mod explicit pentru prima dată de preşedintele Vladimir Putin.

În weekend, preşedintele Rusiei a discutat criza cu înalţi oficiali şi directori din industria petrolieră. Iar în declaraţiile sale publice, s-a arătat neobişnuit de sincer.

„Ştiţi foarte bine că problemele persistă atât pentru şoferi, cât şi pentru întreprinderi”, a spus el în cadrul întâlnirii. „Din păcate, încă mai există cozi la benzinării, iar găsirea tipului potrivit de benzină nu este întotdeauna uşoară.”

El a menţionat, de asemenea, dificultăţile cu care se confruntă sectorul agricol şi a afirmat că recolta „depinde” de respectarea programului de aprovizionare cu combustibil.

Potrivit publicaţiei independente ruse Mediazona, 56 de regiuni ruseşti aplică în prezent restricţii privind combustibilul.

El a recunoscut că atacurile Ucrainei „creează, evident, probleme”: „În prezent, ne confruntăm cu o anumită penurie”, a spus el, „dar nu este una critică”.

El a promis că va creşte producţia de sisteme de apărare aeriană pentru a proteja infrastructura energetică rusă şi că va accelera reparaţiile la rafinăriile pe care Ucraina a reuşit să le lovească.

În Crimeea, a recunoscut Putin, mai rămăseseră doar „rezerve pentru câteva zile” – dar a afirmat că este „încrezător” că în curând vor fi aduse mai multe cantităţi de combustibil.

Este neobişnuit ca Putin să fie atât de deschis în privinţa impactului atacurilor ucrainene şi a consecinţelor pentru poporul rus.

Însă, având în vedere amploarea penuriei de combustibil şi gradul de conştientizare al opiniei publice, probabil că nu i-a rămas altă opţiune decât să recunoască realitatea, insistând totuşi – ca de obicei – că efortul de război al Rusiei înregistrează progrese.

Această recunoaştere a dificultăţilor resimţite în Crimeea este deosebit de semnificativă, având în vedere importanţa simbolică a peninsulei pentru mulţi ruşi – şi pentru liderul de la Kremlin în special.

Ulterior, într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, Putin a fost şi mai deschis.