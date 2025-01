A refuzat compensațiile de la stat, așa că au construit o autostradă în jurul casei lui. ”Parcă regret puțin acum” | FOTO

Un bătrân încăpățânat din Jinxi, China, a refuzat pachetul de relocare de 213.000 de euro oferit de guvern pentru a-și părăsi casa, așa că s-a trezit cu o autostradă construită în jurul locuinței sale, scrie Daily Mail.

Acoperișul casei cu două etaje a lui Huang Ping este acum aproape la același nivel cu autostrada aflată în construcție.

Huang - care locuiește cu nepotul său de 11 ani - a spus că își petrece ziua în centrul orașului pentru a evita șantierul și se întoarce acasă doar când constructorii au terminat ziua de muncă.

