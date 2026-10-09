Zimbrul este o specie protejată prin lege.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aseară, un localnic a găsit cadavrul decapitat al zimbrului, pe un teren din comuna Ilva Mare, și a alertat autoritățile. La fața locului au ajuns echipe de la Direcția Sanitară Veterinară și polițiști, care au început cercetările. Autoritățile au deschis o anchetă pentru braconaj, faptă sancționată inclusiv cu închisoarea. Potrivit anchetatorilor, care au studiat urmele de sânge de pe teren, capul animalului ar fi fost târât câteva sute de metri, apoi este posibil să fi fost urcat într-o mașină. Există suspiciuni că mai multe persoane au acționat împreună, spun anchetatorii. Sunt verificate imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a-i identifica pe braconieri. În paralel, rămășițele zimbrului au fost duse la un laborator pentru necropsie. Zimbrul, un mascul de aproximativ 12 ani, cântărea aproape 800 de kilograme și, spun localnicii, era un animal blând. El a apărut acum câteva zile în comuna Ilva Mare, din județul Bistrița-Năsăud. Medicii veterinari l-au examinat și l-au lăsat în libertate. Nu se știe deocamdată dacă animalul a ajuns acolo din Ucraina sau din rezervația de zimbri din județul Suceava.”