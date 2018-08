Băile Herculane, locul în care turiștii își fac singuri curățenie pentru a se putea relaxa. ”O rușine”

Ce folos că România deține o treime din izvoarele termale şi minerale ale Europei, dacă responsabilii nu știu să le exploateze? Deși țara noastră ar putea câștiga enorm de pe urma turismului balnear, multe stațiuni zac în ruină și nepăsare.

Băile Herculane, de exemplu, considerate cândva o perlă a Imperiului Austro Ungar, se degradează în fiecare zi. Inspectorul Pro a constatat că autoritățile nu au mișcat un deget de anul trecut, ca să schimbe fața stațiunii.

Deţinem cele mai mari resurse din Europa în turismul balnear, dar pierdem an de an bătălia pentru atragerea turiştilor. Băile Herculane, vestite pentru izvoarele miraculoase cu apă sulfuroasă, este un şoc pentru oricine calcă prima dată în staţiune. Şi o mare dezamăgire pentru aceia care au vizitat-o în trecut.

"Uitaţi, băile centrale ce-au ajuns! O ruşine!", o spune un turist revoltat.

O echipă de la Inspectorul PRO a revenit să vadă dacă s-a schimbat ceva de vara trecută şi până acum. Au găsit staţiunea mai rău decât au lăsat-o. Lipsită de orice urmă de bun simţ.

Reporter: - Plin de gunoi, oare de când n-a mai fost ridicat gunoiul ăsta? Nu vă supăraţi? Ştiţi cumva de când n-a mai fost ridicat gunoiul?

Turistă: - Şi eu am zis! Murim!

"7 izvoare" - este cel mai frecventat loc din Herculane. Aici vin pensionarii cu bilete de tratament. I-am găsit, ca şi anul trecut, înghesuiţi în aceleaşi două cădiţe. Mai bătrâne decât mulţi din aceia care se tratează aici. Un loc sordid cu vestiare infecte, scări roase şi bare ruginite. Un adevărat pericol pentru turişti.

Reporter: - Uite cum arată. N-ai cum să te schimbi aici. Uite ce păianjeni sunt. Cum vă schimbaţi acolo?

Turist: - Se pun prosoapele în faţă în loc de uşă.

Reporter: - Şi cum aţi zis? Dumneavostră aţi curăţat bazinul?

Turist: - Da, cu un domn. Avem acolo o găleată, am dat cu clor şi am dezinfectat. Am spălat cu măturica şi după aceea am aruncat apă până s-a limpezit.

Lipsa investiţiilor se vede din avion. Dar de ce se ocupă turiştii de curăţenie? Nimeni nu poate spune. Atât primarul cât şi viceprimarul au evitat întâlnirea cu echipa noastră. Mai multe zile la rând.

Reporter: - Mi se pare că mă evită amândoi.

Secretară: - Domnul vice a fost ieri la o şedinţă. Nu vă evita. Pur şi simplu, sunt şi alte probleme.

Reporter: - Nu se poate să nu spună niciunul dintre ei la ce oră ar putea să se întâlnească cu mine, în condiţiile în care au avut patru zile la dispoziţie să-şi găsească timp.

Secretară: - O să mai încerc. Chiar nu ştiu ce să vă spun.

Într-un final, Cristian Miclău, primar de 2 ani, şi-a făcut timp şi pentru noi. Deşi nu voia, l-am invitat printre turişti.

Turistă: - Dumneavostră sunteţi primar?

Cristian Miclău: - Da.

Turistă: - Să fiţi sănătos! Noi venim de ani. Suntem din Iaşi. Vrem mai multă curăţenie, mai mult interes din partea dumneavostră.

Cristian Miclău: - Există un proiect de reabilitare şi o să se schimbe un pic.

O altă turistă: - Nu la reabilitare ne referim, la gunoaie, mizerie şi în oraş chiar e mizerie. O persoană care să cosească bălăriile de acolo, mizeria.

Reporter: - Ştiţi cum erau aici tomberoanele ieri? Dădeau pe afară. Tomberoanele erau pline, pline de gunoi. A anunţat cineva că suntem aici şi au venit să curățe?

Cristian Miclău: - Nu.

Coincidenţă sau nu, muncitorii de la salubritate lucrau de zor în timpul vizitei cu primarul. Şi nu era zi de ridicat gunoiul.

Reporter: - Nu fugiţi să vă zicem unde mai aveţi treabă. Aţi trecut, aici sunt nişte gunoaie.

Muncitor: - Da, da. Păi, trecem roată acum.

Reporter: - Am găsit foarte multe tomberoane pline de gunoi, de ce?

Muncitor: - Nu ţine de noi. Eu sunt doar şofer. Eu primesc telefon, ce să fac.

"Au stat aici 7 zile. Nu le-a luat nimeni. Le-am luat de aici, le-am dus în stradă. Au mai stat două zile", spune un turist revoltat.

Reporter: - Chiar nu puteţi să faceţi nimic?

Cristian Miclău, primar: - Este licitaţia care este de anul acesta sau anul trecut, o să vină o nouă firmă, dar nu este gata deponeul, unde vor fi depozitate deşeurile respective.

Cea mai frecventată zonă de turişti este şi cea mai disputată. Două primării dau vina una pe cealaltă pentru lipsa amenajărilor şi a curăţeniei din zona "7 izvoare".

"Noi o administrăm, dar niciodată nu am fost proprietari aici. Aici este proprietate administrativă comuna Mehadia", spune primarul din Herculane.

Primarul din Mehadia: - Le-am dat tot sprijinul, tot concursul. Au avut nevoie de o hotărâre de Consiliu Local, noi fiind proprietari, să poată să facă o investiţie în acea zonă. Nu vreau să mă scuz, dar ei administrează toată zona, repet încă odată.

Reporter: - De ce or da vina pe Primăria Mehadia?

Primarul din Mehadia: - Nu ştiu de ce-or da vina. Probabil proastă administraţie.

Primarul din Herculane susţine că are un proiect de modernizare a cădiţelor vechi. Şi îşi propune să construiască şi altele noi, cu panouri solare pentru iluminat, vestiare şi toalete. Chiar şi aşa mai e mult până să reînvie turismul de altădată.

În prezent, doar la două terase mai cântă muzica în oraş. Iar seara se merge orbeşte. În plin centru istoric al staţiunii iluminatul public nu funcţionează.

Fără biletele de tratament, vândute în fiecare an, staţiunea ar muri încet şi sigur.

Reporter: - Deci în 3 ani de când nu aţi mai fost, schimbările sunt?

Turistă: - Trotuarul şi şoseaua.

Şi aşa cum primăria nu dă un ban, nici privaţii nu fac investiţii.

"Noi nu avem nicio vină, conducerea. Şi noi arătăm şi spunem. Nu sunt pentru trei stele. Cu curăţenia v-am spus cum este, ne stresează să facem cât de repede. Faceţi paturile, lenjeria, aspiraţi, praful şi gata. Asta nu e curăţenie. În rest, nu, că nu e timp. Aşa ni se spune. Repede, repede, repede că-s clienţii jos”, explică o menajeră.

Petrică Stolojescu, directorul executiv al unui hotel vizitat de noi, recunoaşte deschis problemele.

Reporter: - V-am lăsat un mesaj pe dulap: ”Aici a fost Inspectorul PRO”. Cu praful acesta am rămas după ce am scris toată această propoziţie.

Petrică Stolojescu, directorul executiv al hotelului: - Vă spun sincer că nu am ochelarii şi nu văd, chiar nu văd. Investiţiile, v-am spus, avem şi-o perioada de iarnă foarte lungă în care, efectiv, nu se produce nimic. Şi vara e foarte scurtă.

Altfel, Herculane este un loc binecuvântat, cu aer curat şi peisaje care îţi tăie răsuflarea. Nu degeaba, staţiunea a fost considerată cândva perla imperiului habsburgic.

La mare concurenţa cu staţiunea geamănă din Cehia - Karlovy Vary. Ambele s-au născut acum 165 de ani, în supremaţia imperiului austro-ungar. Doar că în timp ce noi ne-am batjocorit istoria, Cehia demonstrează şi astăzi - cu Karlovy Vary - unde am fi putut ajunge şi noi cu Herculane. Staţiunea cehilor e din ce în ce mai e înfloritoare. De a noastră s-a ales praful, din cauza celor care au reuşit să-i taie frumuseţea.

