Astăzi, victimele care nu mai sunt printre noi au fost comemorate în Capitală.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

După 11 ani, România nu are în continuare niciun centru funcțional pentru marii arși. Cu toate că au existat proiecte și promisiuni, autoritățile au eșuat.

Azi, la 11 ani de la catastrofa din Colectiv, instanțele din România au dat o decizie definitivă într-un singur dosar penal, cel al patronilor, artificierilor și pirotehniștilor din club. Au mai fost condamnați doi reprezentanți ai statului, pompierii care au verificat clubul, iar unul singur, George Matei, execută pedeapsa de 8 ani și 8 luni în țară.

Colega lui, Antonina Radu, a fugit în Republica Moldova și a fost arestată. A cerut să execute pedeapsa acolo. În prezent este după gratii.

În rest, niciun alt reprezentant al statului român nu a mai rămas cu o condamnare. Un exemplu: cazul primarului Piedone, eliberat după un an de închisoare.

În ceea ce privește dosarul privind îngrijirea victimelor arse în incendiul de la Colectiv, acesta este în continuare pe masa procurorilor.

În 2024, Parchetul General a decis clasarea cauzei, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în martie 2025 continuarea urmăririi penale. Ancheta ar trebui să vizeze condițiile din spitale, procedurile urmate de instituții, infecțiile nosocomiale și transferul răniților în spitale din străinătate.