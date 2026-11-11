Este mesajul transmis astăzi, la București, de Viktoria Modesta, prima artistă pop bionică din lume, cu ocazia celei mai mari expoziții de tehnologie din Europa Centrală și de Est. Peste 120 de companii s-au întâlnit pentru a discuta despre soluțiile viitorului.

Cu multă încredere, Viktoria Modesta, cunoscută drept prima artistă bionică din lume, a urcat pe scenă spunând că „biologia nu ne stabilește limitele”. A povestit că s-a născut cu probleme la un picior, iar la 20 de ani a decis să recurgă la amputare. În loc să-și ascundă lipsa piciorului, a început să folosească proteze neobișnuite, cu design inspirat din science-fiction. Unele decorate cu cristale, altele cu forme ascuțite sau metalice. A îmbinat astfel tehnologia și arta.

Viktoria Modesta: „Acesta este mesajul meu: să readucem în centrul atenției inovația centrată pe om. În acest moment, credem că avem nevoie de tehnologie pentru că aceasta devine, de fapt, mai inteligentă decât noi. Dar, la un moment dat, nu ne putem exclude pe noi înșine din ecuație. Și cred că asta trebuie să se întâmple. Trebuie să ne unim forțele pentru a realiza că trebuie să dirijăm procesele.”

Am găsit la târg acest agent integrat de inteligență artificială. Se poate conecta la sistemele electronice dintr-o cameră: poate regla temperatura, intensitatea luminii, poate controla direcția camerelor de supraveghere sau chiar deschide uși.

Cristian Stan, reprezentantul unei companii de software: „Aplicațiile software se transformă, sunt din ce în ce mai inteligente și agenții capătă acces în lumea reală. Dacă înainte stăteau cuminți în locul lor, la calculator, și răspundeau la întrebări, ei, acum... acționează asupra lucrurilor”.

Brațele robotice prezentate la târg sunt folosite pentru automatizarea proceselor din fabrici. Dacă până acum programarea unui robot putea dura și un an, acum procesele se rezumă chiar și la câteva săptămâni. Interesul este mare și pentru roboții umanoizi, dezvoltați în colaborare cu firmele din afară.

Vicențiu Corbu, reprezentantul unei companii: „Poate executa taskuri de control de calitate, va putea spune dacă o anumită piesă este conformă sau nu, poate executa taskuri care sunt colaborative pentru oameni și îi ajută în procesul de producție. Poate ajunge la 50.000 de euro”.

Cum toate sistemele informatice riscă să devină ținta atacurilor cibernetice, dezvoltatorii au prezentat soluții sofisticate pentru întărirea securității. În cazul instituțiilor și al protejării bazelor mari de date, de pildă, factorul uman rămâne esențial.