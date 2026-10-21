Organizat la Grand Hotel Italia, forumul aduce împreună experții care dezvoltă și cercetează tehnologia, companiile care o implementează și liderii care decid cum poate fi transformat potențialul AI în avantaj competitiv pentru România.

Partenerii evenimentului contribuie la diseminarea informațiilor necesare într-o perioadă marcată de AI

E-INFRA se alătură AI Technologies & Research Forum în calitate de Founding Partner, susținând încă de la început dezvoltarea unei platforme care conectează tehnologia, infrastructura, cercetarea, investițiile și mediul de business.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este Academic Partner al evenimentului, consolidând componenta de cercetare, inovare și transfer de cunoaștere și creând o legătură directă între mediul academic și industrie.

„Am creat AI Technologies & Research Forum din dorința de a aduce împreună liderii care dezvoltă tehnologia, cei care investesc în ea și cei care o transformă în aplicații și rezultate concrete pentru economie.

România are talent, cercetare, companii puternice și potențialul de a juca un rol relevant în această transformare. Credem că următorul pas este să conectăm aceste resurse, să încurajăm colaborarea și să transformăm oportunitățile în proiecte concrete.

Parteneriatul cu E-INFRA, în calitate de Founding Partner, colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Academic Partner, și inaugurarea oficială a AIRi conferă primei ediții o semnificație aparte.

Pe 18 și 19 noiembrie, la Cluj-Napoca, ne propunem nu doar să discutăm despre viitorul inteligenței artificiale, ci să îi aducem la aceeași masă pe cei care au capacitatea de a-l construi aici, în România”, declară reprezentanții Amprenta Advertising, organizatorul AI Technologies & Research Forum.

Inteligența artificială transformă deja modul în care companiile iau decizii, dezvoltă produse și servicii, gestionează infrastructuri, investesc și concurează. În acest context, AI Technologies & Research Forum va aduce în prim-plan teme precum strategia și adoptarea AI în business, investițiile și oportunitățile generate de economia AI, cercetarea și inovarea, infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale, securitatea și apărarea, precum și dezvoltarea unor sisteme AI sigure și responsabile.

Timp de două zile, forumul va crea un spațiu de dialog între mediul privat, cercetare, investitori și specialiști în tehnologie, dar și un cadru pentru networking, schimb de experiență și dezvoltarea unor noi colaborări.

“De la înființarea grupului, am construit un model propriu care ne face mai eficienți și ne diferențiază: cross-sector, adică punctul în care mai multe tipuri de infrastructură se întâlnesc și se susțin reciproc: am montat antene de telefonie mobilă pe stâlpi de înaltă tensiune, am integrat fibră optică în firul de gardă al liniilor de 110 kV și am conceput proiectul liniilor de înaltă tensiune în curent continuu de-a lungul conductelor de gaze BRUA.

Logica a fost de fiecare dată aceeași: costuri mai mici și termene de implementare mai scurte. Astăzi, acest model este mai relevant ca oricând, pentru că reunește 3 tipuri de infrastructură critică în care suntem puternic specializați: energie, telecomunicații și construcții civile. Cel mai clar se vede în proiectele de data center AI, unde abordarea cross-sector poate oferi amplasamente cu costuri mai mici și termene de implementare reduse pentru investiții de miliarde de euro.

Data centerele AI de tip hyperscale sunt astăzi cea mai avansată formă de infrastructură digitală. Pentru noi, ele confirmă direcția aleasă acum 30 de ani și pun în valoare tot ce am construit până acum.”, declară Dr.Teofil Mureșan, CEO & Founder E-INFRA.

Un nou institut de cercetare în AI, lansat la Cluj

UTCN, partenerul academic al evenimentului, va inaugura AIRI@UTCN, în 18 noiembrie.

Institutul va reuni expertiza din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și va contribui la dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul inteligenței artificiale, precum și la consolidarea legăturilor dintre mediul academic și industrie.

Detaliile despre viziunea, direcțiile de cercetare și proiectele AIRI@UTCN vor fi prezentate în cadrul lansării oficiale din noiembrie.

„Inteligența artificială este unul dintre domeniile care vor defini dezvoltarea tehnologică și competitivitatea următorilor ani, iar universitățile au responsabilitatea de a fi parte activă a acestei transformări.

Prin AIRi@UTCN facem un pas important în consolidarea cercetării în inteligență artificială și în crearea unui mediu în care competențele din universitate să se întâlnească, să genereze noi direcții de cercetare și să se transforme, prin colaborare, în soluții relevante pentru economie și societate.

Ne dorim ca acest institut să devină un spațiu al cercetării de excelență, al interdisciplinarității și al inovării cu impact”, a declarat prof. dr. ing. Vasile Țopa, Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

De ce România și de ce acum?

Cursa globală pentru inteligență artificială nu se desfășoară doar în jurul algoritmilor.

Infrastructura, puterea de calcul, energia, cercetarea, capitalul, competențele și capacitatea de a conecta mediul academic cu industria devin elemente ale noii economii tehnologice.

AI Technologies & Research Forum 2026 va avea loc în perioada 18-19 noiembrie 2026, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca.

Informații despre program, speakeri și participare sunt disponibile pe aiforum.ro.