Tinerii care s-au întors din Silicon Valley ca să lanseze proiecte IT în România

În vreme ce pandemia a dat peste cap industrii întregi, domeniul IT pare că nu resimte atât de crunt efectele negative.

Tot mai mulți tineri, foști angajați pentru companii din Silicon Valley, care s-au întors în țară și au pus bazele unor firme de IT, reușesc să obțină profit și chiar au succes.

Și cei interesați de o schimbare de carieră își găsesc de muncă în programare rapid, doar după câteva luni de cursuri de pregătire.

După ce a lucrat pentru cele mai mari companii din Silicon Valley, Petru Trîmbiţaş a fondat o firmă de IT de succes în Cluj-Napoca.

La 26 de ani, are 15 angajați pe care îi învață programare și îi mentorează pe cei care își doresc o carieră în România sau în străinătate.

Pandemia a adus o creștere pentru firma lui, când numărul de clienți pe platforma de cursuri online a crescut și de 3 ori.

Peste 50 % dintre noii cursanți și-au pierdut jobul din Horeca sau din alte domenii afectate de pandemie și caută reconversie.

Petru Trîmbițaș, fondator companie IT: ”A fost foarte educativ să lucrez la produse folosite de tot globul și, automat, standardele sunt mult mai înalte. Am învățat foarte multe de acolo și am decis să mă întorc și să-i ajut pe oamenii de aici care vor să facă trecerea asta către programare. Înainte de pandemie aveam undeva la 500 de oameni activi într-o săptămână și acum am ajuns la 1.500, tot pe săptămână. În principal sunt oameni din alte domenii, care vor să își construiască o carieră în domeniu. Am angajat foarte mulți oameni pe partea de coaching, continuăm să creștem”.

Creșterea numărului de clienți a dus și la o echipă mai mare cu 50 % față de perioada dinainte de pandemie.

Unul dintre noii angajați este Marian, care a fost cooptat în echipă în plină pandemie.

A lucrat în Marea Britanie și și-a dorit să se întoarcă în țară. Așa că a urmat cursuri de formare în IT pentru mai multe luni.

Marian Constantinescu, angajat în IT: ”Tot ce ai nevoie e un laptop ca să-ți faci munca. Între timp, la compania la care lucrez chiar s-au mai angajat alți oameni. Deci pentru noi chiar nu a fost un impediment această situație. Sunt mulțumit și pe plan financiar, și cum e munca în această companie”.

Creștere de 10% în plină pandemie

Și Andrei Cinc și-a dorit o carieră în programare, deși e proaspăt absolvent al Facultății de Inginerie Robotică.

A urmat un program de mentorat în IT și, fără nicio experiență în domeniu, acum câteva săptămâni și-a găsit un job la o companie din Marea Britanie.

Andrei Cinc, angajat în IT: ”Dacă mă întrebi de procesul de angajare, nu a durat mult, cam o lună, în condițiile în care eram și în pandemie. Stabilitate financiară, se plătește mult mai bine. Odată ce prinzi experiență, ai oportunitatea de a lucra când vrei tu, nu ai un program în care trebuie să lucrezi de la 8 la 4. Este o mentalitate OK și e mult mai ușor decât a lucra într-o fabrică, din punctul meu de vedere. Odată ce știi meseria asta, cam imposibil să nu-ți găsești job. Ai mai multe variante de lucru, poți să fii propriul tău angajat sau poți să fii angajat la o altă companie”.

Cosmin Rusu, la 24 de ani, are propria lui firmă, după internship-uri la Google, Apple și Amazon. Realizează programe informatice pentru companii din SUA și are succes chiar și în aceasta perioadă.

Cosmin Rusu, fondator companie IT: ”Avem mai mulți clienți și lucrăm cu fiecare, le facem partea de software. Ei fac marketing, noi facem software, noi le facem platforma, noi le oferim inclusiv suport tehnic. Deci avem cam 20 % increase în clienți, dacă ar fi să dau niște numere. Am găsit alți freelanceri și alți programatori cu care lucrăm pe bază de contract”.

Specialiștii în economie spun că industria de IT, comparat cu alte domenii, a avut o scădere ușoară comparat cu alte industrii.

Levente Szász, prodecan FSEGA, UBB Cluj-Napoca: ”Avem de-a face cu o scădere trimestrială, la nivelul trimestrului doi, de 1,3 %. Însă dacă ne comparăm în termeni anuali, comparativ cu același trimestru din anul precedent, avem o creștere de peste 10 % a acestei industrii, ceea ce înseamnă că industria IT și comunicații a supraviețuit destul de bine acestei perioade”.

Specialiștii mai spun că, în perioada următoare, industria IT își va reveni mai repede, iar firmele în domeniu își păstrează aproape toți angajații.