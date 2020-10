Sute de mii de slujbe în pericol și pierderi de miliarde de euro. Cum vrea industria evenimentelor să ajute Guvernul

Cu restaurantele închise și fără evenimente, cel puțin 100.000 de oameni sunt în pericol de a rămâne fără slujbe până la finalul acestui an.

Sunt estimări ale patronilor din domeniul ospitalității, care spun că pierderile totale vor depăși 3 miliarde de euro.

Reprezentanții acestor industrii cred că nu pot supraviețui fără un sprijin de la guvern.

Industria de evenimente s-a oprit aproape în totalitate în 2020. Vorbim de un domeniu care aduce anual României, potrivit estimărilor, aproape un miliard de euro.

Pentru că în jurul unui festival sau spectacol se dezvoltă zeci de afaceri conexe. Iar în spatele fiecărei scene este o întreagă logistică.

Citește și Ministrul de Finanţe: Voi propune scutirea de la plata impozitului până la sfârşitul anului pentru HoReCa

Dragoș Banu, Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente: ”Industria noastră este în acest moment pe un pat ATI la spital, împreună cu bolnavii de Covid. Nu știm dacă va scăpa sau nu".

În această hală sunt echipamente folosite la organizarea de evenimente și spectacole în valoare de 4 milioane de euro, cele mai multe luate cu credit bancar.

Cei 15 angajați au fost trimiși în șomaj tehnic. Iar ultimul eveniment a fost organizat anul trecut, în decembrie.

Dragoș Banu, Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente: "Gândim o propunere pentru guvern să ne dea de lucru. Avem mii de metri de ecrane cu led, avem mii de sisteme de sunet, putem face în toată țara sisteme de informare, update în timp real de la instituțiile care sunt în măsură să le dea și putem comunica publicului măsurile în timp real, intersecții la metrou, în zonele foarte aglomerate. Putem lupta și noi și în același timp să muncim contra pandemiei".

Organizatorii de evenimente și specialiștii de la ministerele Culturii și Finanțelor încearcă să pună la punct o schemă de ajutor de stat anunțată în urmă cu o lună.

Se iau în calcul modelele altor țări care acordă deja suport financiar.

Codruța Vulcu, președinte AROC Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale: "Un model foarte bun este al Germaniei, care investește în proiecte viitoare, acoperă cheltuieli din proiecte viitoare și ajută organizatorii fie că sunt mici, medii sau mari cu acest influx financiar, astfel încât ei la rândul lor să poate achita diverși furnizori, artiști, tehnicieni".

Danemarca a alocat 12 milioane de euro pentru a compensa pierderile din cauza anulării evenimentelor cu mai mult de 1.000 de participanți.

Iar în Suedia schema de ajutor de stat s-a ridicat la 38 de milioane de euro.

”Suntem aproape de colaps”

O altă industrie aflată între frustrare și panică este HoReCa. Adică hoteluri, restaurante și catering.

În acest moment, estimările celor din domeniu arata că 40 % dintre angajați – adică în jur de o 100.000 de oameni – vor rămâne fără slujbe până la finalul anului.

Iar pierderile horeca din 2020 se ridică la 60 % din cifra de afaceri din 2019, adică în jur de 3 miliarde de euro.

Radu Dumitrescu, proprietar restaurant: "Suntem aproape de colaps pentru că imediat ce am început să ne mișcăm un pic și am început să ne mișcam de la 98 -99 % pierdere și am ajuns pe undeva pe la 70 %, industria horeca s-a închis din nou, restaurantele s-au închis din nou, pe terase nu se mai poate sta".

Șomajul tehnic și granturile acordate până acum – adică acele fonduri nerambursabile, pe care guvernul le dă prin finanțări europene -nu sunt suficiente susțin patronii.

Călin Ile, președinte Industria Hotelieră din România: "Infuzia de capital mult așteptată prin granturi a fost întârziată și e la nivel mult prea mic față de pierderile pe care noi le înregistrăm, deci am solicitat acolo o suplimentare".

În prezent, peste 230.000 de oameni sunt angajați în hotelurile și restaurantele din Romania, iar alti 150.000 sunt angrenați în organizarea de evenimente și spectacole.