Este o legislație care s-a votat în 2023 și obligă producătorii de telefoane din 2027 să poată să ofere pe piață telefoane ale căror baterii pot fi înlocuite de noi acasă foarte ușor, fără să folosim niște unelte speciale, fără ca un capac să fie prins cu șuruburi speciale.

Ce spune legislația

Am aflat că producătorii au pregătit deja din timp telefoanele, adică dacă avem de exemplu un Samsung, un Honor sau un iPhone, și așa mai departe, există deja suficiente surse pe internet ca noi să ne putem repara telefoanele acasă destul de simplu. Inclusiv Samsung are o pagină specială, în limba română, dedicată reparației pe cont propriu de unde putem descărca ghidul de reparație în funcție de modelul telefonului. Am văzut și la Honor același lucru. Ce mă aștept eu, e ca din 2027, deși anumiți producători te învață cum să faci acest lucru, în unele cazuri să ai nevoie de niște accesorii speciale, iar legislația spune că „o baterie portabilă este considerată ca putând fi îndepărtată ușor de către utilizatorul final atunci când poate fi îndepărtată dintr-un produs cu ajutorul unor instrumente disponibile în comerț și fără a fi necesară utilizarea unor instrumente specializate cu excepția cazului în care acestea sunt furnizate gratuit, împreună cu produsul, sau a unor instrumente patentate, a energiei termice sau a solvențiilor pentru a demonta produsul”.

Și nu, nu ne întoarcem la telefoanele pe care le-am prins pe vremuri cu capacul care se scoate ca să putem îndepărta bateria, dar vor fi soluții de genul acesta, poate niște ventuze speciale sau ca un fel de pană de chitară ca să putem îndepărta din lateral. Unele din aceste modele de reparații le-am găsit și pe ifixit.com, sunt mulți producători de telefoane mobile care colaborează cu ei și include ghiduri pentru foarte multe modele.

Legislația se referă inclusiv la ochelarii smart care sunt destul de greu de reparat, unde bateriile sunt ascunse în aceste brațe care stau peste urechi, ar fi vorba și despre console portabile, și despre ceasuri.

Dacă intrăm pe ifixit.com poți să îți alegi viitorul produs în funcție de scorul care ne spune cât de ușor de reparat este un dispozitiv, de exemplu iPhone Air, care este un telefon foarte subțire are nota 7 din 10. Asta ne spune că e un telefon care prioritizează reparația ușoară, la îndemână, acasă. Un telefon bun ar trebui să aibă o notă de peste 6. Unul dintre telefoane cele mai interesante este Fairphone, un telefon care vine de la o companie europeană, iar el vinde nu doar telefonul ci și piesele de schimb. Dacă de exemplu se strică portul USB-C pot cumpăra foarte ușor piesele de schimb de pe site-ul lor.