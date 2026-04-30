Un bărbat din Neamț a murit după ce un copac dintr-o pădure a căzut peste el. A fost găsit la 200 de metri de drum. FOTO

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit, joi dimineaţă, după ce un copac dintr-o pădure din comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, a căzut peste el.

Claudia Alionescu

Pompierii solicitaţi să intervină la locul accidentului l-au găsit pe bărbat la aproximativ 200 de metri faţă de drum, într-o zonă greu accesibilă şi l-au scos de sub arbore, însă, în pofida eforturilor medicilor de a-l resuscita, acesta nu a mai putut fi salvat.

Inspectoratul pentru Situţii de Urgenţă Neamţ informează că joi dimineaţă, la ora 07:52, prin apel la 112, a fost anunţat faptul că în pădurea din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, un copac a căzut peste un bărbat. 

La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ, SVSU Alexandru cel Bun, Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ. 

La o distanţă de aproximativ 200 de metri faţă de drum, într-o zonă greu accesibilă, pompierii au identificat o persoană, în stare de inconştienţă, prinsă sub un copac. Cu ajutorul echipamentelor specifice (din dotarea autospecialei complexe pentru intervenţie) au acţionat pentru scoaterea victimei de sub copac. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare”, precizează sursa citată.

Ulterior, la locul evenimentului a ajuns echipajul de la SAJ care a preluat victima, continuând manevrele de resuscitare. 

Din păcate, bărbatul în vârstă de 45 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţa SAJ declarând decesul acestuia.

Sursa: News.ro

Etichete: neamț, copac cazut, bărbat mort, isu,

