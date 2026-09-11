Un site web vine în sprijinul celor afectați - oamenii pot marca pe hartă locurile în care găsesc ambrozie, iar sesizările pot ajunge direct la autoritățile responsabile.

„Let`s Do it Romania” trimite sesizările la autorități. Există o hartă a țării unde oamenii pot raporta zonele unde există ambrozie.

Marian Andrei: Cum stați anul acesta față de anii trecuți?

Valentin Krancevik, „Let`s Do it Romania”: „A explodat numărul de raportări anul acesta, numai pe zona de ambrozie am avut până acum peste 800 de raportări, numai în luna august au fost 200, deci e clar că interesul e tot mai mare și oamenii au descoperit această soluție, am văzut mulți care se vaită pe internet de problema asta și le spun despre soluția noastră, există și o aplicație de mobil, pot să o descarce, o instalează și raportează zonele cu ambrozie și deșeuri”

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