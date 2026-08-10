Până acum, utilizatorii conturilor gratuite de ChatGPT puteau atinge limita numărului de discuții dacă deschideau prea multe chat-uri separate cu chatbot-ul, scrie news.ro.

De acum, această limită dispare în cazul celor două tipuri de conturi unde era impusă - conturile gratuite și abonamentele Go, disponibile într-un număr limitat de țări.

Faptul că dispare limita privind numărul de chat-uri nu înseamnă că dispar și celelalte restricții impuse acestor conturi, precum limitările privind numărul de upload-uri și imaginile generate.

Tot pentru conturile gratuite și abonamentele Go, în zilele următoare va fi introdus butonul Think, care va permite utilizatorilor să activeze raționarea pentru întrebările complexe.

Noi modele pentru utilizatorii ChatGPT

În fine, tot acum este actualizat modelul folosit de conturile gratuite și abonamentele Go, acestea trecând la recent lansatul GPT-5.6 Luna - cel mai puțin avansat model al noii serii.

Abonații Plus și Pro vor trece la mai avansatul model Sol, despre care producătorul spune că este mai atent cu informațiile și face mai puține greșeli, în special când vine vorba de date, cifre, reguli și presupuneri.

Tot conturile Plus și Pro vor putea, începând de joi, să controleze nivelul raționării, în funcție de care chatbot-ul gândește mai mult sau mai puțin la o întrebare.