Marian Andrei: Vedem că anumite părți din acest AI act devin mai stricte, ceea ce este foarte bine, și Uniunea Europeană reacționează foarte rapid, dar pe de altă parte vedem această simplificare a normelor pentru ajutarea inovațiilor. Ce înseamnă acest lucru, mai exact?

Alin Popescu, fondator avocatnet.ro: „Cumva există două direcții pe care Uniunea Europeană trebuie să le echilibreze, pe de o parte protecția cetățenilor ei, și aici intră interdicția acelor aplicații care făceau diverse lucruri rele, pe de altă parte, se produce o inhibare a inovației și a creșterii companiilor din Uniunea Europeană, care sunt supuse unor presiuni atunci când reglementarea este foarte, foarte prezentă, și UE încearcă să simplifice cadrul ăsta, tocmai ca companiile din Uniunea Europeană să facă față mai bine competiției din ce în ce mai dure care se întâmplă în lume în domeniul tehnologic.”

