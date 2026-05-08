Rezultatele preliminare arată o „situație aproape la fel de proastă pe cât se aștepta oricine sau chiar mai rea”, potrivit celui mai respectat specialist în sondaje din Marea Britanie, John Curtice, iar unii parlamentari laburiști avertizează că Starmer s-ar putea confrunta cu presiuni crescute să demisioneze.

Premierul a declarat vineri că rezultatele „dor” și sunt „foarte dure”, dar și-a asumat responsabilitatea și a insistat că „zilele grele nu-i slăbesc hotărârea” de a aduce schimbarea promisă.

Un recul istoric pentru Laburiști

Alegerile pentru 136 de consilii locale din Anglia, alături de cele pentru parlamentele descentralizate din Scoția și Țara Galilor, reprezintă cel mai semnificativ test al opiniei publice înaintea următoarelor alegeri generale, programate pentru 2029.

Primele rezultate arată o continuare a fragmentării sistemului tradițional bipartid – una dintre cele mai mari transformări din politica britanică din ultimul secol. Partidele Laburist și Conservator, cândva dominante, pierd voturi masiv în favoarea partidului Reform UK și, la celălalt capăt al spectrului, în favoarea Partidului Verde.

Conform rezultatelor preliminare:

- Reform UK a câștigat 335 de locuri în consiliile locale din Anglia

- Partidul Laburist a pierdut 247 de locuri

- Partidul Conservator a pierdut 127 de locuri

Farage a declarat că rezultatele reprezintă o „schimbare istorică în politica britanică”.

Pierderi simbolice în bastioanele laburiste

Partidul Laburist a fost eliminat din unele dintre cele mai urmărite curse:

- A pierdut controlul asupra consiliului local din Tameside (Greater Manchester) pentru prima dată în aproape 50 de ani – Reform UK a câștigat toate cele 14 locuri pe care Laburiștii le apărau

- În Wigan, o fostă comunitate minieră controlată de Laburiști peste 50 de ani, partidul a pierdut toate cele 20 de locuri în favoarea Reform UK

- În Salford, Laburiștii au păstrat doar trei din cele 16 locuri pe care le apărau

„Rezultatele au fost devastatoare”, a declarat Rebecca Long-Bailey, deputată laburistă pentru Salford.

Starmer: „Îmi asum responsabilitatea”

În primele sale declarații după începerea anunțării rezultatelor, Keir Starmer a recunoscut amploarea eșecului. „Am pierdut reprezentanți laburiști străluciți în toată țara, aceștia sunt oameni care au investit atât de mult în comunitățile lor, atât de mult în partidul nostru. Și asta doare, și ar trebui să doară, iar eu îmi asum responsabilitatea”, a declarat premierul.

El a adăugat că alegătorii au transmis un „mesaj cu privire la ritmul schimbării”. „Nu am făcut suficient pentru a convinge oamenii că lucrurile le-ar putea îmbunătăți viața mai repede și mai bine”, a recunoscut Starmer.

Presiuni pentru demisie, dar aliații îl susțin

Unii parlamentari laburiști au avertizat că, dacă partidul va pierde puterea în Țara Galilor și nu va reuși să păstreze multe dintre locurile pe care le apără, Starmer se va confrunta cu presiuni reînnoite să demisioneze sau să stabilească un calendar pentru plecarea sa.

Însă aliații premierului s-au grăbit să-l susțină. Ministrul apărării, John Healey, a spus că ultimul lucru pe care și-l doresc alegătorii este „haosul potențial al unei alegeri pentru conducerea laburistă”. „Cred că încă poate obține rezultate, încă poate schimba situația”, a declarat Healey.

Scandalurile și schimbările de direcție îi erodează autoritatea

Starmer a fost ales în 2024 cu una dintre cele mai mari majorități parlamentare din istoria modernă a Marii Britanii, pe premisa că va aduce stabilitate după ani de haos politic. Însă mandatul său a fost marcat de numeroase schimbări de direcție, o serie de consilieri care s-au perindat și numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA – care a fost demis după nouă luni din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

Starmer insistă că va conduce partidul până la următoarele alegeri, iar formațiunea nu a reușit niciodată să înlăture un prim-ministru în funcție în 125 de ani de istorie. De asemenea, este ajutat de faptul că rivalii săi naturali nu se află încă în poziția de a-și lansa candidatura.

Majoritatea rezultatelor – inclusiv cele din Scoția și Țara Galilor – urmează să fie anunțate vineri, iar amploarea completă a dezastrului laburist va deveni clară în cursul zilei.