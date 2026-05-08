„Din partea rusă, nu a existat nici cea mai mică încercare, nici măcar simbolică, de încetare a focului pe front. Aşa cum am făcut în ultimele 24 de ore, Ucraina va riposta în acelaşi mod şi astăzi”, a scris vineri Volodimir Zelenski pe X. El a subliniat că forțele ruse au lansat peste 850 de drone pe front în timpul nopții, relatează AFP, preluat de news.ro.

Armata ucraineană a anunțat că a doborât 56 de drone rusești în afara frontului, în restul țării, și a raportat 850 de atacuri cu drone în timpul nopții.

La rândul său, Rusia a anunțat vineri dimineață că a distrus peste 250 de drone ucrainene de la intrarea în vigoare, la miezul nopții, a armistițiului său unilateral. „Între orele 00:00 şi 07:00, ora Moscovei (şi a României - n.r.), mijloacele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat şi distrus 264 de drone ucrainene”, a scris Ministerul Apărării rus într-un comunicat pe rețeaua socială Max. Aparatele au fost doborâte în aproximativ zece regiuni, inclusiv în capitala rusă, potrivit aceleiași surse.

Moscova a cerut evacuarea Kievului

Moscova a îndemnat populația și diplomații să părăsească Kievul pentru a evita eventualele lovituri rusești de „represalii” în cazul în care Ucraina va perturba aniversarea victoriei Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste din 1945.

Forțele ucrainene au lovit o instalație petrolieră rusă din Iaroslavl, la peste 700 km de granița ucraineană, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. El nu a precizat numele instalației, dar Iaroslavl găzduiește o importantă rafinărie de petrol. „Atacurile de lungă distanță ale Ucrainei au continuat ca răspuns la atacurile rusești asupra orașelor și satelor noastre”, a declarat președintele ucrainean pe aplicația de mesagerie Telegram.