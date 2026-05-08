Acum, el cere statului italian despăgubiri de 12.000 de euro pentru detenția pe care o consideră nejustificată, într-un caz care reaprinde dezbaterea despre echilibrul delicat între protecția rapidă a victimelor violenței domestice și drepturile persoanelor acuzate, relatează giornalelavoce.it.

Arestat în baza „Codului Roșu”

Pe 16 august 2021, bărbatul a fost arestat în cadrul procedurilor prevăzute de așa-numitul „Cod Roșu”, legea introdusă pentru a accelera intervențiile în cazurile de violență domestică și abuz.

În acea zi, concubina sa s-a prezentat la poliție cu blugii pătați de sânge și le-a relatat ofițerilor că ar fi îndurat ani de bătăi, umilințe și agresiuni din partea partenerului ei. Astfel, au fost luate măsurile preventive.

Versiunea bărbatului

Muncitorul român a respins constant acuzațiile, susținând încă de la primul interogatoriu că femeia s-ar fi rănit accidental în timpul unei dispute. Potrivit explicației sale, concubina i-ar fi aruncat un pahar, care s-a spart, iar în urma acestui incident ar fi alunecat pe cioburi, provocându-și leziunile.

El a descris, de asemenea, o situație familială diferită de cea prezentată în plângere: tensiuni financiare, riscul unui iminent proces de evacuare, consum excesiv de alcool al femeii și o dependență de jocuri de noroc.

Detenție și restricții

În ciuda explicațiilor sale, bărbatul a fost încarcerat, iar după câteva săptămâni a fost transferat în arest la domiciliu.

Ulterior, i-a fost impusă și interdicția de a se apropia de fosta parteneră, măsură care l-a împiedicat să își vadă fiica.

Potrivit apărării, aceste măsuri au avut efecte devastatoare nu doar asupra vieții personale, ci și asupra carierei și relațiilor sociale.

Procesul judiciar

Procesul a durat ani de zile. În 2023, la prima instanță, bărbatul a fost achitat de acuzația de rele tratamente, dar condamnat la șapte luni pentru leziunile provocate în timpul conflictului.

Decizia a menținut cazul deschis până la apelul din 2025, când și ultima acuzație a fost infirmată definitiv.

Judecătorii de la instanța a doua au concluzionat că nu existau suficiente dovezi pentru a susține responsabilitatea penală a inculpatului.

Bărbatul a depus acum cerere de despăgubire pentru detenție nejustificată: 12.000 de euro pentru cele 56 de zile petrecute fără libertate.

„Clientul meu nu doar că a fost privat de libertate, cu efecte directe asupra locului de muncă, dar a fost și etichetat ca autor al unei infracțiuni odioase”, a explicat avocatul său, Andrea Professione.

Potrivit acestuia, bărbatul nu a contribuit nici măcar indirect la eroarea autorităților, oferind încă de la început o versiune coerentă, confirmată ulterior de evoluția procesului.

În ciuda achitării definitive, bărbatul nu și-a dat în judecată fosta concubină pentru calomnie, explicând apropiaților săi simplu: „Rămâne totuși mama fiicei mele”.

Ce este Codul Roșu

Codul Roșu este legea intrată în vigoare în 2019, menită să accelereze procedurile în cazurile de violență domestică și de gen.

Legea prevede termene foarte scurte pentru audierea presupuselor victime și permite intervenții imediate pentru prevenirea situațiilor periculoase.

Aceasta a fost creată în contextul numeroaselor cazuri de femicid și al situațiilor în care procedurile lente au împiedicat protecția victimelor la timp.