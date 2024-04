România are unele dintre cele mai bune echipe de robotică din lume. Cine sunt românii premiați la First Tech Challenge

România are câteva dintre cele mai bune echipe de robotică din lume. La concursul First Tech Challenge din Houston, Texas, două echipe din România au ocupat primele două locuri. Cunoaștem și noi echipa vicecampioană la iLikeIT.

Din Statele Unite ale Americii a venit direct la noi în platou echipa RO2D2.

Reprezentant echipă: ”Am reușit, de altfel, pentru prima dată să transformăm din această finală a Campionatului Mondial, unde adesea domină echipele din Statele Unite, să devenim două echipe din România, căpitanii alianțelor finaliste”.

Marian Andrei: A fost mare diferența de punctaj în finală?

Reprezentant echipă: ”Au fost câteva meciuri foarte strânse. Cum funcționează un astfel de campionat, se joacă două din trei meciuri. Primul meci a fost câștigat de alianța noastră, al 2-lea de alianța echipei AICitizen, iar al 3-lea meci a fost pierdut la 20 de puncte.”

Marian Andrei: Noi vorbisesem să veniți la noi în emisiune înainte de competiția din Statele Unite ale Americii, dar soarta a făcut ca voi să veniți după. V-ați fi așteptat la acest rezultat?

Reprezentant echipă: ”Sincer, nu. Știam că avem un robot competițional foarte bun. Am muncit mii de ore ca să ajungem la el în forma actuală, doar că bineînțeles, automat, la un Campionat Mondial toate echipele participante sunt foarte bune. Pe toată perioada am stat și am analizat atât perioada de autonomie, cât și perioada de drive a tuturor echipelor, am văzut cât sunt de buni și o astfel de performanță era automat greu de atins. Dar iată-ne că am ajuns totuși aici.”

