Provocările tehnologiei, la CES 2023. Cele mai noi cuceriri ale tehnicii medicale, brațe computerizate, ochelari inteligenți

S-a întâmplat în Las Vegas, Nevada, iar noi am fost acolo. A fost cea mai mare ediție din ultimii trei ani, de după pandemie. Nu au lipsit inovațiile medicale, mașinile viitorului, jucăriile inteligente sau tehnologiile pentru metaverse. Le vedeți pe toate, sezonul acesta, la iLIKE IT.

Iulia Ionescu: „Eu vă prezint apoi cele mai importante momente de la CES 2023, o retrospectivă a călătoriei noastre în Las Vegas. Vedem cum se raportează tehnologia la provocările planetei, care sunt inovațiile medicale ale momentului, dar și cele mai inedite și ambițioase gadget-uri. Povestim despre tot ce veți vedea în acest sezon la iLIKEiT.”

Spre exemplu, o proteză. Utilă pentru oricine are o amputare sau o accidentare. O pot purta și controla prin mișcările mușchilor și contracții.

Iulia Ionescu: „Persoanele pe care le vedeți acum în spatele meu sunt la cumpărături, într-un mall virtual. Pare ciudat, dar chiar se întâmplă asta”

Târgul de tehnologie din Las Vegas a strâns anul acesta 115.000 de oameni din toate colțurile lumii. A fost cea mai mare ediție din ultimii trei ani, de după pandemie. Majoritatea participanților au fost prezenți încă din prima zi. Toți au vrut să afle cum se raportează tehnologia la provocările planetei. Cum vor arăta mașinile viitorului, care sunt inovațiile medicale ale momentului, ce se mai pregătește pentru metaverse, și, în general, cum putem avea o viață mai bună și mai ușoară cu ajutorul tehnologiei.

Ce pot face ochelarii inteligenți, cu procesor propriu

Au fost lansați, de exemplu, ochelarii inteligenți pe care, probabil, la un moment dat, îi vom folosi toți. Au un sistem GPS integrat și ne ajută să ajungem dintr-un loc în altul fără să mai fie nevoie să scoatem telefonul din buzunar. Putem prelua și apeluri sau răspunde la mesaje text și traduce în timp real, prin subtitrări, ce spun persoanele pe care le întâlnim, indiferent în ce limbă vorbesc.

Dongyao Nie, TCL: „Este o tehnologie unică pe care majoritatea companiilor care produc ochelari AR au preluat-o pentru a produce lentile cât mai subțiri. Deci, aș putea să mă aflu pe bicicletă și să am ochelarii la ochi, și să văd ce mesaje primesc de la prieteni, și, în același timp, dacă vreau să ajung într-o locație turistică sau un restaurant, poți să folosești sistemul de navigație direct pe ochelari. Are propriul său procesor și ne-am dezvoltat singuri sistemul de navigație.”

Și tot ei au lansat ochelarii prin care putem să vizionăm seriale sau filme. Trebuie doar să ne conectăm telefonul sau laptop-ul la ochelari și să ne bucurăm de ceea ce vedem.”

Iulia Ionescu: „Gândiți-vă că acum puteți să urmăriți emisiunea iLikeIT pe VOYO, doar printr-o pereche de ochelari. Sonorul este perfect, iar imaginea este incredibilă. Culori vibrante. Mă simt ca la cinematograf. Îți dă senzația că ești într-o sală de cinema și ești singur acolo.”

Am testat, însă, și gadget-uri inedite, cum ar fi acest dispozitiv care blochează sunetul, util pentru cei care obișnuiesc să lucreze în spații deschise, sau sunt nevoiți să preia video call-uri în locuri publice.

„O să facem o demonstrație foarte ciudată. Încercăm să vedem dacă, într-adevăr, aparatul pe care îl vedeți aici blochează sunetul. Poți țipa? La mine în urechi se aude, la mine în căști se aude, dar aici să-mi spuneți voi dacă auziți ceva sau nu”

Inovațiile medicale au fost, însă, atracția târgului.

Iulia Ionescu: „Aceasta este o pereche de ochelari gândită pentru cei care au migrene, dureri foarte puternice de cap. După ce am pus ochelarii la ochi, ce-i drept, nici nu mai văd nimic, dar deja simt cum îmi masează ochii și în același timp o căldură foarte puternică, și foarte interesant este că există și o componentă de divertisment. Dacă vreau să ascult muzică în timp ce îmi este făcut acest masaj pot să-mi conectez ochelarii la telefon și să dau play la muzică.”

Acești exoscheleți, de exemplu, le permit celor care stau foarte mult timp în picioare să ia loc din când în când, în aceeași poziție. O soluție folosită chiar și de chirurgi în timpul operațiilor. Iar acest braț artificial va schimba cu siguranță milioane de vieți. O tehnologie care îi ajută pe cei care au suferit amputări sau accidentări să facă tot ceea ce făceau și înainte, să simtă tot ce ating și să se bucure de aceeași forță.

Avantajele șoferului computerizat

Am văzut și că viitorul va fi populat de holograme în orice dimensiuni și forme, că ne vom întâlni cu variantele noastre digitale în aeroporturi, la cumpărături, sau pe cele mai importante scene ale lumii, și că vor exista schimbări și în industria restaurantelor. Ne vom ridica singuri comenzile din rafturi special amenajate, care ne vor păstra mâncarea caldă până ajungem la ea. O soluție testată deja în Statele Unite ale Americii. Tot acolo circulă și primele mașini complet autonome, fără șoferi, ale unei companii de ride-sharing. Serviciile lor sunt gratuite acum în San Francisco. Asta pentru că sunt încă în faza de testare, dar producătorii au mare încredere în soluția lor.

Reprezentantul unei companii: „Un șofer care este computerizat nu adoarme niciodată la volan, este întotdeauna atent, nu este niciodată sub influența alcoolului, are o viziune la 360 de grade și poate să gândească mult mai repede decât noi doi. Pentru că este programat, a condus deja mai mult decât vom conduce noi în toată viața noastră. Are o experiență foarte vastă.”

Inclusiv pe apă vom circula cu iahturi autonome, pentru care nici nu vom mai avea nevoie de vreun permis special, și nu au lipsit nici inovațiile pentru cei care lucrează în agricultură, care petrec mult timp pe câmp și au nevoie de utilaje de ultimă generație, electrice și cât mai puternice, iar soluțiile pentru cei care lucrează în construcții au depășit toate așteptările. Cele mai înalte clădiri din lume abia acum urmează să fie construite, și totul va fi posibil datorită tehnologiei. Inclusiv transportul industrial va fi realizat cu echipamente aerodinamice.

Participant la CES: „Orice companie care vrea să-și transporte marfa la nivel internațional, va putea transporta astfel 175.000 de tone cubice de marfă. După cum poți vedea, în partea de sus folosește niște vele, care reduc consumul cu 10%, și împreună cu celulele de hidroenergie din motoarele din spate, și nu poți vedea asta acum ce este deasupra, dar sunt generatoare de vânt care pot fi puse în funcțiune pentru a genera putere.”

Nu au fost neglijați, însă, nici copiii. Anul acesta au fost prezentate la CES mai multe jucării inteligente ca niciodată. Figurine printate 3D, care pot fi confundate cu personaje reale, roboți care își pot schimba forma, și nu numai.

Iulia Ionescu: „Tot pentru copii există acum și aceste camere foto care îți și printează fotografiile într-un timp foarte scurt. Sunt fotografii alb negru, din păcate, dar este vorba despre un aparat foarte mic, foarte ușor, cu un meniu intuitiv pentru cei mici, și o să încerc să fac și o fotografie acum. Îi fac o poză colegului meu. Și avem și poza. Zsolt Vago este aici, colegul meu la CES 2023.”

Am văzut și mașinile viitorului. Modelele alimentate cu energie solară, care îți vorbesc și te invită la volan, sau cele care își schimbă culoarea și îți bucura ochii de fiecare dată când vrei să vezi un film, un serial sau emisiunea preferată, din scaunul pasagerului, iar surprizele nu se termină aici.

Nu vă spun încă în ce mașină vom putea face asta, deși cred că bănuiți deja. Despre toate astea și nu numai, povestim în acest nou sezon ILIKE IT. Un sezon cu de toate, exact cum ne place nouă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-02-2023 11:10