iLikeIT, la CES 2023. Cu ce echipament de filmare au fost surprinse cele mai bune imagini

Zsolt Vago, cameraman: „Din experiența anterioară, mi-am dat seama la acest târg este foarte important să fim compacți, echipament cât mai mic și cât mai ușor Au fost 100.000 de oameni doar în prima zi a târgului și din această cauză trebuie să ai loc să te miști. Nu te poți desfășura cu o cameră mare de televiziune și atunci am ales în acest an să folosi o cameră foto de bază, dar este o cameră cu care putem filma foarte bine și are o stabilizare extraordinară”.

Mai multe detalii puteți afla în clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-01-2023 10:44