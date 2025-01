Noua tehnică prin care artiștii vizuali adaugă elemente AI peste fotografii reale. Expoziția dedicată generației creative

O poveste plină de culoare, care a adus laolaltă mulți fotografi talentați, dar și actrițe, precum Carmen Tănase și Elvira Deatcu.

Expoziția se numește 44 WOMEN și încă este deschisă publicului din București. Accesul este gratuit. Patru dintre fotografiile din acest proiect au fost realizate împreună cu Andrei și Dragoș, un duo creativ care lucrează deja pentru companii de publicitate din Franța, Italia, America sau Orientul Mijlociu. Ceea ce au făcut ei împreună cu Ovidiu și Doina se numește AI FLOW – O nouă tehnică, prin care artiștii vizuali adaugă elemente generate de inteligența artificială peste fotografii reale.

Ovidiu Buta, stilist: „Noi vrem să încercăm și variante noi de a lucre fotografia de modă. Este această inserare a AI-ului. Este fascinant cum au reușit să combine costumul real cu șerpii”.

În imagine este actrița Diana Gheorghian, care joacă rolul unei ființe malefice. Asta pentru că fiecare fotografie prezintă povestea unui personaj fictiv. Doar că în cazul acestui personaj a fost nevoie și de elemente fictive.

Dragoș Coman, artist grafic: „Asta este o schiță, dar făcută rapid. Ne-a trimis Ovidiu niște fotografii cu ținutele pentru inspirație și am făcut niște schițe chiar cu ținutele și cam cum o să vină. Ai-ul te ajută și cu partea asta de documentare? Da, foarte mult. De pildă, în unele țări, în America, de pildă, numai acolo te ajută ei nu acceptă încă în publicitate să se folosească în produsul final, dar acceptă in faza de documentare, prezentare, de pregătire a proiectului, de schițe”.

Fotografiile cu Diana au fost gata în câteva zile, dar partea cea mai dificilă nu a fost realizarea ședinței foto, ci adăugarea elementelor generate de inteligența artificială.

Dragoș Coman, artist grafic: „Când ne-am apucat noi să făceam fotografie pe film, apoi a apărut 3D-ul. Am trecut pe 3D și acum a apărut și AI-ul. Încercăm și AI la lucrări. Eu cred că trebuie să te adaptezi și să folosești fiecare tehnică la ce este bună”.

Andrei Stoleru, fotograf și artist grafic: „De fapt aici este și diferența cumva că AI-ul asta ajuta pe cei care cumva chiar lucrează în domeniul respectiv. Nu cred că ia neapărat job-ul cuiva pentru că trebuie să ai o viziune pentru a-I cere ceva acelui tool. Computerul generează o imagine, dar până la urmă tu îi spui în ce zonă. Îi dai niște referințe stilistice și tot așa. Adică îți trebuie cumva un background. nu știu. E ca în orice meserie”.

Dragoș Coman, artist grafic: „Și e ceva de muncă dacă vrei să faci un lucru pe care ti l-ai propus și un gând și vrei să-l duci. Nu îți iese din prima. E cumva incontrolabil. Ca sa-l controlezi trebuie sa-L mixezi cu alte tehnici. Adică nu este așa simplu”.

Doina Levința, creatoare de modă: „Mie îmi place ideea asta de a crea personaje din meserie, bineînțeles, nu din altceva și atunci m-am gândit să cream personaje. L-am comptat și pe Ovidiu”.

Elvira Deatcu, actriță: „Eu am mai spus asta. Pe mine dacă mă sună Doina sau Ovidiu eu spun Da fără să cer detalii. Alo, da! Și atât! Alo, da, da! Dublez da-ul pentru că să intri în lumea lor este un cadou pe care nu ai cum să-l refuzi. Trebuie să fii nebun să-l refuzi”.

Multe dintre costume sunt din arhiva personală a Doinei Levintza. Au fost create de-a lungul timpului pentru diverse spectacole de teatru. Altele au fost împrumutate de la Muzeul Costumelor de Teatru, iar unele dintre ele au fost improvizate.

Ovidiu Buta, stilist: „Sunt foarte multe costume pe care s-a intervenit după aceea. Am pus alte lucruri total neașteptate, inclusive lămpi sau frunze artificiale. Am schimbat destinația lor inițială”.

Elvira Deatcu, actriță: „La ținuta gri eu am pe cap ceva creat de Ovidiu din pahare de plastic, din tacâmuri de plastic. Dacă se întâmpla acum 20 de ani..as fi zis bai e o problema aici, de ce să ne chinuim cu niște pahare. Îmi puneam niște semen de întrebare, acum mă amuză, mă incită și merg pe mâna lor pentru că știu că rezultatul final va fi wow!”

Și la fel a fost și în cazul actriței Aylin Cadîr, care a fost transformată într-un personaj care nu-și putea refuza nimic.

Aylin Cadîr, actriță: „Nu știam cum arată ce fac, știam că mă simt foarte bine, mă simt în confort, deși nu era confortabil, ba mai mult. Ma gândeam dacă ar fi să dau un titlu că i-aș zice zeița consumerismului, ceva de genul asta. Așa arată! Asta îi ziceam și lui Ovidiu că pare când am văzut primele print-uri ca par făcute în AI ca sunt atât de detaliate și ireale. Par ireale, par gândite de o inteligență artificială, dar nu. Totul este făcut din creativitatea umană a doi oameni de geniu”.

Ovidiu Buta, stilist: „Noi am descoperit de-a lungul vieții că mai există o generație care nu are vârstă și anume generația C – generația creativă, care include copii de 8 ani care fac step impecabil sau Ellie Saab care la 101 ani este fashion icon. O generație care gustă lucruri creative și care are nevoie de lucruri creative pentru că la rândul lor au nevoie să-și creeze poveștile lor”.

Adrian Buga, curatorul expoziției: „Cel mai important element al expoziției este transformarea întregului concept într-un diamant slefuit. Și fiecare fasetă, fiecare parte a diamantului are un rol predestinat. Vorbim de fotograf, vorbim de artist, de actrițe, de personaje, de stilist, de creator. Fiecare element are simbolistica lui în așa fel încât privitorul să pătrundă cât mai repede in tainele artistului, in tainele artei vizuale”.

Expoziția semnată de Doina Levintza și Ovidiu Buta a debutat la finalul anului 2023, la Londra, ca parte dintr-un eveniment Bafta. Imaginile au fost prezentate apoi și în Cluj și Iași, la TIFF și Romanian Design Week, ca mai apoi să ajungă și la București.

