Samsung organizează, de regulă, două evenimente Unpacked pe an, dedicate lansărilor majore.

Potrivit zvonurilor, pe 22 iulie ar putea fi prezentate trei telefoane pliabile, inclusiv Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra și Samsung Galaxy Z Fold 8.

Varianta standard, Samsung Galaxy Z Fold 8, ar semăna cu Fold 7, dar ar aduce îmbunătățiri minore la nivelul camerei, precum și un ecran extins mai aproape de margini și optimizări ale display-ului.

Marea noutate ar putea fi însă Samsung Galaxy Z Fold 8, care ar urma să fie mai puțin înalt și mai lat, pentru o utilizare mai confortabilă în modul tabletă.

Schimbarea de design ar viza îmbunătățirea ergonomiei și a experienței de utilizare în format deschis.

Samsung este un producător integrat vertical în segmentul telefoanelor pliabile, având capacitatea de a produce intern componente esențiale precum memoriile, ecranele și bateriile utilizate în aceste dispozitive.

Mai multe detalii puteți afla din materialul video atașat.