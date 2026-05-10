Potrivit plângerii depuse vineri în instanță, Samsung ar fi folosit fotografia artistei pe ambalajele televizoarelor sale începând de anul trecut. Dua Lipa susține că a aflat ulterior despre campanie și a cerut companiei să înceteze folosirea imaginii sale, însă reacția firmei ar fi fost „nepăsătoare și lipsită de respect”, potrivit Variety.

„Fața lui Dua Lipa a fost folosită într-o campanie de marketing pentru un produs de consum fără știrea ei, fără compensație și fără ca ea să aibă vreun control sau drept de decizie”, se arată în documentele depuse la tribunal.

Artista afirmă că nu și-ar fi dat niciodată acordul pentru o astfel de asociere și acuză Samsung că a profitat de impresia falsă că ea recomandă produsele companiei.

Procesul susține că fotografia respectivă a fost realizată în culisele festivalului Austin City Limits Festival din 2024, iar drepturile de autor asupra imaginii îi aparțin lui Dua Lipa.

În plângere sunt incluse și comentarii de pe platforma X, fostul Twitter, care ar sugera că unii consumatori au fost influențați să cumpere televizoare Samsung datorită prezenței artistei pe ambalaj.

„Nici măcar nu voiam să cumpăr un televizor, dar am văzut cutia și am decis să îl iau”, a scris un utilizator.

Un alt fan a comentat: „Aș cumpăra acel televizor doar pentru că pe cutie este Dua Lipa.”

Procesul include acuzații privind încălcarea drepturilor de autor, utilizarea neautorizată a imaginii și încălcarea legislației federale privind mărcile comerciale. Cazul a fost depus la Tribunalul Districtual Central din California.

Samsung nu a oferit momentan un punct de vedere oficial.