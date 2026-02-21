Nintendo știe să-și pună personajele la treabă. Iar când vine vorba de sport, primul chemat pe teren e mereu Mario. De-a lungul anilor a jucat fotbal, golf, karting, iar acum revine pe zgură cu Mario Tennis Fever.

Puțini își mai amintesc că simpaticul instalator a debutat în tenis încă din 1984, în jocul Tennis, unde era… arbitru. Între timp, a lăsat scaunul înalt pentru rachetă.

Cum se joacă

Mario Tennis Fever este un joc de sine stătător, construit în stil arcade. Asta înseamnă că nu vorbim despre un simulator clasic. Un rever nu e doar un rever. Vine cu efecte spectaculoase, mingi în flăcări și lovituri speciale care pot întoarce complet un meci.

Ai mai multe moduri de joc: Academy, Turnee, Trial Towers, Free Play, Mix it Up și Swing Mode. Ultimul folosește senzorii joystickurilor, ca să te pună și pe tine în mișcare, nu doar pe personaj.

Modul Aventură este echivalentul unei cariere. Aici înveți mecanicile jocului, îți dezvolți personajul, câștigi putere, viteză și stil. Practic, te transformi într-un campion din universul Mario.

Și, evident, nu lipsesc personajele cunoscute: Toad, Princess Peach, Wario sau Bowser. Jocul costă aproximativ 390 de lei și este disponibil pe Nintendo Switch 2.