Compania de hărți digitale a devenit cea mai descărcată aplicație gratuită din Apple App Store după ce a refuzat să redenumească Lacul Ontario drept „Lacul America”, în ciuda faptului că președintele Donald Trump a semnat săptămâna trecută un ordin executiv pentru schimbarea denumirii.

„Creșterea vine după decizia MapQuest de a păstra pe hărțile sale denumirile istorice și familiare ale lacurilor și golfurilor”, a transmis compania luni, într-un comunicat.

ChatGPT ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai descărcate aplicații gratuite din App Store.

MapQuest și-a făcut publică decizia pe rețelele sociale pe 27 august, postând mesajul „Nu îl schimbăm”, chiar în ziua în care Trump a semnat ordinul prin care solicita schimbarea numelui.

„Suntem conștienți că Lacul Ontario este etichetat corect pe harta noastră”, a transmis ulterior compania. MapQuest a lansat și un instrument care le permite utilizatorilor să inventeze propriul nume pentru lac.

MapQuest a anunțat luni că sute de mii de persoane au descărcat aplicația după ce compania a anunțat că va păstra denumirea Lacul Ontario. Utilizarea aplicației a ajuns, de asemenea, la un nivel de aproximativ 50 de ori mai mare decât în mod obișnuit, potrivit companiei.

„Am adoptat aceeași abordare pe care am avut-o în cazul Golfului Mexic: să participăm la conversație și să le oferim oamenilor o aplicație care păstrează denumirile cu care sunt familiarizați”, a declarat Doug Berger, director general al MapQuest.

„Sute de mii de oameni ne-au transmis în acest weekend că am luat decizia corectă, descărcând aplicația noastră”, a adăugat el.

Trump a ordonat săptămâna trecută schimbarea denumirii Lacului Ontario, într-un moment în care SUA și Canada se confruntă pe teme comerciale. Cele două țări au impus reciproc tarife vamale de 50% pentru anumite importuri, după ce nu au reușit să ajungă la un acord.

„Canada a fost un vecin rău, profitând de țara noastră ani la rând”, a declarat Taylor Rogers, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, într-un e-mail transmis CBS News.

„Președintele Trump le-a promis alegătorilor că nu va mai permite ca țara noastră să fie exploatată, motiv pentru care luptă atât de mult pentru protejarea industriilor și muncitorilor americani. Datorită conducerii curajoase a președintelui, punem din nou America pe hartă”, a adăugat aceasta.

Casa Albă nu a precizat dacă decizia MapQuest de a nu modifica denumirea Lacului Ontario încalcă ordinul executiv al lui Trump.

Google Maps a anunțat în weekend că își actualizează hărțile pentru a reflecta noua denumire stabilită de Trump pentru Lacul Ontario, aflat la granița dintre statul american New York și provincia canadiană Ontario. O căutare după „Lake Ontario” pe Google îi direcționează acum pe utilizatori către „Lake America”.

Până marți seară, versiunea web a Apple Maps modificase, de asemenea, denumirea Lacului Ontario în „Lake America”, deși pe unele telefoane continua să apară vechea denumire.

MapQuest, companie cu sediul în Denver, a fost lansată în 1996 și s-a numărat printre primele servicii digitale de hărți.

Platforma oferea instrucțiuni de navigație pas cu pas, pe care mulți utilizatori le tipăreau și le luau cu ei în mașină înainte ca sistemele GPS să devină utilizate pe scară largă.