Sunt puține jocuri care te pot emoționa la fel de tare ca un film. De altfel, sunt puține jocuri ca „Life is Strange”.

Seria a luat naștere acum 11 ani și a fost un hit. Adică, printre titluri ca The Witcher 3, Fallout 4 ori Assassin's Creed sau No Man's Sky, „Life is Strange” trebuia să-și facă un nume.

E ceva straniu la un joc care poate s-o ia în orice direcție. Unde alegerea este a ta, nu neapărat a celui care l-a creat. Iar protagonistul, ca și atunci, este tot Max Caulfield, doar că a ieșit din adolescență. Rămâne cu aceeași abilitate – să dea timpul înapoi. Oh, ce tare ar fi fost dacă am fi avut și noi puterea asta.

Doar că, într-un joc unde ai decizii de luat importante, ești mereu tentat să dai REWIND și să alegi alte variante de răspuns. „Life is Strange” e despre prietenie – iar în primul joc, Max încearcă să recâștige încrederea celei mai bune prietene din copilărie – Chloe. De-a lungul seriei sunt o mulțime de alte aventuri prin care trec personajele noastre.

Și revenim la „Reunion”. Max lucrează ca fotograf-rezident la Caledon University. Și dacă ai răbdare să treci prin tot filmul de la începutul jocului, o să descoperi o poveste cu multe încrengături. Max se întoarce la Caledon după o escapadă de weekend, dar vede universitatea în flăcări. Încearcă să-și salveze colegii și se folosește de funcția rewind.

Pentru prima dată, tu te poți juca cu două personaje – Max și Chloe. Cea din urmă se folosește de backtalk – o superputere de convingere.

Mecanismul nu este complicat – te poți plimba doar în regiunile prestabilite și poți să interacționezi cu mediul înconjurător. Însă doar pe unde îți spune „Life is Strange” – jocul e deschis doar prin opțiunile de răspuns.

„Life is Strange: Reunion” este disponibil pentru PlayStation 5, Windows și Xbox Series X și S și costă 240 de lei.