Jocul săptămânii e NHL 23. Ce aduce nou față de varianta anterioară

Așa cum fotbalul are FIFA, hochei are NHL. Primul NHL a fost lansat în 1991, cu doi ani mai devreme decât FIFA.

Seria este foarte populară în Statele Unite ale Americii și Canada și poartă numele campionatului de hochei din America de Nord (Naţional Hockey League). 32 de echipe, 25 din State, 7 din Canada. Apropo, este a cincea cea mai bogată ligă din lume după NFL, Major League Baseball, NBA și Premier League.

Deci, iată că public ar avea acest titlu care se regăsește într-un mic impas. Oamenii devin atât de familiari cu formatul, încât nu văd de ce ar mai da încă 60-70 de dolari și anul acesta.

Pe Metacritic.com, cel mai mare agregator de recenzii de la presa de specialitate și jucători, NHL 23 are nota 2.3 de la 18 utilizatori. Iar mulți se plâng că jocul, în afară de ceva mișcări noi ale sportivilor, ceva bug-uri rezolvate, nu vine cu nimic nou. Nici măcar cu mult lăudatul hypermotion de pe FIFA. Dar nu ne-am adunat aici să ne plângem.

Pentru mine, e prima dată când deschid un joc NHL și după vreo oră am simțit mici momente de plictiseală. Am încercat doar să învăț jocul, hocheiul, nu doar NFL, și poate de-asta am și rezistat ceva mai mult în el. Mi-a plăcut... Grafică, control, online deși mi-am luat bătaie fantastică.

Avem modul clasic de joc, Franchise. Ultimate Team, ca la FIFA - unde poți să construiești propria echipă sau World of Chel, care practic te lasă să faci un upgrade jucătorilor care pot crește în nivel.

E un joc interesant dar nu știu câți potențiali clienți are în România. La aproape 400 de lei, cât costă, nu văd să aibă succes la noi.

