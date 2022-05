Jocul săptămânii este Sky: Children of Light de pe iOS, Android și Switch. Mai mult terapie și relaxare decât joc video, Sky este o aventură fantastică pe care nu o vei uita prea curând.

După atâtea titluri cu împușcături, înfrânt demoni și alte creaturi, am zis că ultimul joc din această ediție să ne ofere o stare de liniște și pace bine meritată până la toamnă.

Sky: Children of the Light este făcut de "Compania aceea de jocuri" sau în varianta netradusă, That Game Company. Jocurile care au ieșit de pe porțile lor sunt fără egal în toată industria. Renumele lor nu provine din mecanisme de gameplay complicate sau pentru că ar avea o grafică nemaivăzută. Ci pentru atmosferă ca de basm în care te scufundă. Studioul poate spune o poveste emoționantă fără să introducă vreo linie de dialog în tot jocul. Journey este un exemplu bun.

Iar Sky: Children of the Light este foarte similar cu Journey, dar este ca o variantă evoluată a lui. Joci tot cu un singur personaj prin intermediul căruia explorezi lumea. Descoperi povestea unor spirite care s-au stins, zbori printre nori și deblochezi zone noi. În tot acest timp nu-ți este rostit niciun cuvânt care să-ți sufle ceva despre tainele celor 7 tărâmuri magice pe care trebuie să le explorezi.

Grafica este complementară tematicii jocului și nu cred că ar fi putut să aleagă un stil artistic mai potrivit. Totul pare rupt dintr-un vis din care nu vrei să te mai trezești. Iar sunetul face parte din aceeași visare. Îți recomand să îl joci doar cu o pereche de căști, să nu pierzi din farmecul coloanei sonore excelente.

Experiența mea cu Sky a fost bună... dar nu excelentă. Oricât ar fi el rupt din basme, are unele probleme care te smulg din sacrul său și te trântesc direct în profan. Dacă îmi permiteţi acest limbaj mai eminescian... Cât îl jucăm apărea insistent iconița cu probleme la conexiune, dar nu se întâmpla nimic ca să justifice asta. Eram conectați la router-ul wireless 5G, am încercat și prin date mobile... Tot la fel făcea.

Altă experiență neplăcută a fost când nu înțelegeam ce dorea jocul de la mine. Am ajuns la un altar, m-am așezat cum îmi indica pe ecran dar nu se întâmplat nimic zeci de secunde. După ce m-am învârtit pe acolo câteva minute frustrante, de fapt făceam bine de la început. Doar că nu îmi imaginam că trebuia să aștept aproape un minut până să se întâmple ceva. Aici scârțâie game design-ul.

Totuși nu am ales întâmplător Sky la jocul săptămânii. Jocul excelează în categoria sa și faptul că e gratis pe dispozitivele mobile îl face de neratat.