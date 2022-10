ILikeIT. Jocul săptămânii - The Last of Us Part 1. „Execuția este aproape perfectă”

Abia acum mi-am făcut curaj să-l încerc pe Playstation 5. Nu sunt fanul jocurilor cu Zombie sau monstruleți, poate și de asta. Într-un fel îmi pare bine că abia acum îl încerc, când grafica este impecabilă. Și pe lângă asta avem și o poveste fascinantă. Nu degeaba o să vedem și un serial după acest titlu.

Senzația pe care mi-o dă The Last of Us Part 1 e că parcă mă uit la un film.

Au trecut 9 ani de la apariția lui The Last of Us. La scurt timp de la lansare a câștigat peste 200 de premii. Multe dintre ele pentru jocului anului. Cum spuneam și mai devreme, nu l-am jucat atunci când a apărut. Ci abia acum intru pentru prima dată în el. Oh, ce-am pierdut.

O să vorbesc întâi despre poveste. O parte din populație, evident din America, este infectată cu o ciupercă mutantă. Gazdele ciupercii devin foarte agresive și de-aici vine și pratea de supraviețuire.

Primele minute din joc sunt și primele minute în care se instalează haosul peste lume. Toate aceste detalii sunt minunat surprinse, cu televizorul care se aude pe fundal, explozii în planul doi. Aici îi vedem pe Sarah, Joel și Tommy și împreună încearcă să scape din Austin... Însă nimic nu merge cum trebuie, Sarah, fetița lui Joel moare.

Și aici se încheie primul capitol. 20 de ani mai târziu, iată-ne într-o lume distrusă, post-apocaliptică. Avem comunități închise în stări de asediu, conduse de dictatori.

Tot aici, în primele misiuni aflăm și ce trebuie să facem în The Last of Us. Joel și Tess sunt contrabandiști, iar prima lor misiune împreună este să recupereze niște arme furate de la Robert. Doar că Robert le-a vândut deja celor de la FireFlies, o organizație rebelă. Și din una-n alta, Joel se alege pe cap cu Ellie pe care trebuie s-o ducă, fără să fie văzuți sau atacați de oamenii infectați la o bază a celor de la FireFlies.

Nu o să intru prea mult în detalii căci nu aș vrea să dau spoilere.

Însă, execuția jocului, acțiunii, este aproape perfectă. De la grafică, nu aș zice că mă joc într-o lume lansată acum 9 ani.

Personajele sunt jucate foarte bine. S-au folosit inclusiv motion tracking, pentru extra autenticitate. Lumea distrusă este construită exemplară, detalii sunt bune. Sunetul, și el bine lucrat, mai ales pentru surround.

Și din nou, un lucru bun încă de la primul joc lansat, e o plăcere să umbli prin joc, mai ales partea de stealth. Pe alocuri m-am simțit ca-n Splinter Cell.

Am întâlnit și un bug funny, când fetița, Sarah, mi-a dispărut din mâini. A trebuit să resetez jocul.

Grafica arată ca oricare alt joc next-gen pentru Playstation 5. A fost oricum construit de la zero cu engine-ul celor de la Naughty Dog.

Și prețul e la fel ca pentru un joc nou: 379 de lei. Deocamdată disponibil doar pentru Playstation 5, dar va ajunge și pe PC în viitorul apropiat.

