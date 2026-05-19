Specialiștii spun că în spatele acestui obicei se ascunde iluzia că suntem productivi. Datele unei analize recente arată că, în medie, fiecare utilizator are deschise 23 de pagini web.

Lorena lucrează la un start-up și se ocupă de managementul produsului. Uneori are deschise și 30 de pagini simultan

Lorena Martin: „Cum gestionez? Nu prea gestionez. Nu prea am cum să lucrez fără 20 de taburi deschise, cred că e pentru că m-am obișnuit prin natura jobului”.

La fel și Sânziana, care lucrează în marketing. Pe lângă laptop, are nevoie și de telefon.

Sânziana Fărăgău: „Uneori îmi dau seama că nu le folosesc chiar pe toate. Când sunt foarte multe, nu vezi exact numele tabului și de multe ori apăs și realizez că nu e ceea ce căutam. Devine destul de obositor”.

Dezordinea, o problemă

Specialiștii spun că acest comportament digital este asemănător cu situații din viața reală. De pildă, aglomerarea spațiului de lucru cu multe foi, cărți, caserole cu gustări și chiar obiecte decorative, ne pot distrage atenția și scădea productivitatea, iar la un moment dat, riscăm să pierdem situația de sub control.

În medie, deschidem 23 de pagini simultan pe laptop, arată o analiză. Datele au fost colectate de la peste 5500 de utilizatori ai browserului Chrome, pe parcursul a 30 de zile. Mai bine de 10% ajung și la 50 de pagini.

Maria Blănaru, psiholog: „Ajunge să se declanșeze în noi o oarecare teamă de evitare sau frica să nu pierd ceva. Plus, poate să ne afecteze partea de atenție și concentrare”.

Andi Nicolescu, specialist IT: „Poate ajunge destul de repede să ocupe toată memoria, odată ce avem 10-20 de taburi deschise nu mai înțelegem nimic din ce a accesat, doar vedem iconițele lor”.

Pentru a scăpa de aglomerația digitală, putem marca paginile care ne interesează, spun specialiștii. Ori ne putem folosi de istoricul de navigare pentru a reveni la paginile deschise anterior.