Câte computere au fost afectate de cea mai mare pană de internet din istorie

Cel puțin 8,5 milioane de computere au fost dezactivate vineri. Aceste dispozitive inactive nu au făcut altceva decât să producă o cădere în lanț a nenumărate servicii esențiale.

Specialiștii din IT spun, cu certitudine, că a fost cel mai mare incident cibernetic din istorie. Compania Crowdstrike are de dat multe explicații.

Analiștii cred că această firmă a externalizat unele servicii către programatori slab pregătiți care au cauzat eroarea.

Cea mai mare avarie IT din toate timpurile a afectat bănci, instituții, companii și, cel mai grav, spitale și sisteme de urgență.

Dr. Dave Triska: „Nu am reușit să accesăm informațiile clinice ale pacienților, istoricul medical, nu am putut să dăm rețete în modul obișnuit, electronic. Nu am putut să facem referințe, nu am putut să ne ocupăm în mod normal de solicitările pacienților”.

Până în acest moment este exclusă varianta unui atac cibernetic. Specialiștii spun că incidentul de acum a depășit, de departe, amploarea WannaCry, cea mai mare amenințare cibernetică din istorie. Pentru comparație, virusul a afectat în 2017 circa 300.000 de computere. Până globală de vineri a provocat dezactivarea a 8,5 milioane de dispozitive.

Sally Walker, specialist it: „Această pană arată că trăim într-o lume a dependenței, a vulnerabilităților și astfel de perturbări se pot și se vor mai întampla. Tehnologia este în centrul operațiunilor noastre zilnice, a afacerilor, a economiilor noastre și, până la urmă, a tot ce ține de viața de zi cu zi. Așa că astfel de incidente vor continua să mai apară”.

Compania de securitate cibernetică de la care a plecat haosul încearcă să reducă pagubele.

Jason Ratliff, director IT: „CrowdStrike a transmis imediat un răspuns și o remediere, apoi am început să reparăm (computerele) unul câte unul”.

Compania Crowdstrike, una dintre cele mai mari din lume în domeniul securității cibernetice, ajută multe instituții de talie mondială să-și protejeze sistemele de operare Microsoft. Ca să facă asta eficient, lansează periodic actualizări.

Dave DeWalt, CEO al companiei NightDragon: „Crowdstrike făcea tot ce e posibil pentru a bloca amenințările cu ajutorul actualizărilor. Dar, în același timp, controlul de calitate a dat greș și ne-am trezit cu ceea ce s-a întâmplat”.

Sunt voci care susțin că de vină ar fi modelul de business Crowdstrike. Aceștia ar fi externalizat unele servicii către programatori slab pregătiți

Rob d'Amico, fost agent FBI: „CrowdStrike spune că e o eroare. Dar știu ei cum a ajuns acea eroare acolo? E posibil să fi externalizat programarea spre țări ca India? India are programatori foarte buni, dar are și unii foarte slabi. Dacă ai subcontractat către unii ieftini, o să te alegi cu programatori slabi care nu o să îți asigure calitate”.

Așadar, cred că este foarte important în astfel de incidente ca adevărul să fie stabilit rapid și să învățăm să avem încredere în explicațiile experților. Încrederea este temelia în restabilirea ordinii.

Și, în final, acesta este costul pe care oamenii îl plătesc pentru orice problemă IT, pentru că foarte puțini dintre noi suntem experți în „codul” care ne domină viața. Nu înțelegem pe deplin și avem întrebări, iar acest lucru este de înțeles.

Pagubele financiare provocate de această avarie sunt greu de estimat, dar cu siguranță vor fi exorbitante pentru multe companii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: